''Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz'' projesi Kartal’dan başladı

Kartal Belediyesi, Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında desteklenen Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) ile Edremit Belediyesi ve Avrupa Yerel Demokrasi Ajansı’nın (ALDA) birlikte yürüttüğü “Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz” isimli projesinde pilot belediye olarak seçildi.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden projeye katılan 21 belediye öncelikli olarak ilk adımda Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) üyesi olduğu Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’nin (CEMR), ‘Avrupa Yerel Yaşamda Eşitlik Şartı’nı imzaladı. İkinci adımında ise kadın, çocuk ve diğer dezavantajlı grupların sorun ve ihtiyaçlarının görünür hale gelmesi, sorunu yaşayanlar olarak çözüm önerileri üretmesini desteklemek üzere mahallere kadınlara yönelik kapasite geliştirme eğitim çalışmaları başladı. Bu kapsamda ilk eğitim çalışması 3 gün süreyle Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde 16 kadının katılımıyla gerçekleşti. Yerel yönetimlere katılım, kadınların yerel yönetime katılımının önemi, toplumsal cinsiyet rolleri, kadınlar olarak liderliği yeniden tanımlamak, müzakere yöntemleri, vizyon geliştirme, belediye mevzuatı konularında eğitim verildi. Eğitim çalışması; grup çalışmaları, drama, tartışma ve katılımcı yöntemlerle gerçekleştirildi.

Kartal Belediye Meclisi’nin kadın üyelerinden ziyaret

Eğitimlerin son gününde Kartal Belediyesi Meclisi üyeleri Gülay Boyraz ve Aysel Yücel, eğitim ve atölye çalışmalarına katılan kadınları ziyaret etti.

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Enif Yavuz Dipşar’ın da bulunduğu ziyarette, aynı zamanda Kartal Belediye Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili olan Gülay Boyraz ve Kartal Belediye Meclisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı olan Aysel Yücel adaylık süreciyle ilgili katılımcıların merak ettiği soruları da yanıtladı.

Kartal Belediye Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili olan Gülay Boyraz, Kartal Belediye Meclisi’nin işleyişini anlatarak siyasete giriş öyküsünü paylaştı. Kendini ispat etmek ve bir şeyleri başarabildiğini göstermek amacıyla çıktığı yolda ilk başta sivil toplum örgütlerinde görev aldığını ama bir müddet sonra bunun kendisine yeterli gelmediğini ifade etti. Siyasi sürece doğru yöneldiğini bu aşamada ilçe kadın kolları yönetimine girerek bu sürecin sonunda meclis üyeliğinin geldiğini söyledi. Meclis üyelerinin ilçede yaşayan vatandaşların temsilcisi konumunda olduğunu belirtti. Belediyenin işleyişi ve yapısı hakkında bilgi verdi. Kartal Belediye Meclisi’nde Cumhuriyet Halk Partili 3 kadın üyenin bulunduğunu ve aynı zamanda Meclis Başkan Vekili olan Özlem Bulut’un da doktor randevusu nedeniyle eğitime katılamadığını belirtti.

Kartal Belediye Meclisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı ve Encümen üyesi Aysel Yücel’de işçi emeklisi olduğunu ve çok erken yaşlardan itibaren çalışmak zorunda kaldığını belirterek siyasete gençlik kollarından başladığını söyledi. 22 kişiden oluşan meclis grubunun 3 kadın üyesi olduğunu ve 2 kadın arkadaşının Meclis Başkanvekili ve Grup Başkanvekili olarak görev yaptıklarını ve bundan gurur duyduğunu belirti. Kadın ve Aile Müdürlüğü’nün kurulmasında çok çaba harcadıklarını ifade etti. Pandemi şartlarına rağmen yapmak istedikleri birçok proje olduğunu belirten Yücel, meclis üyelerine de desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kadınlar isterse her şeyi başarabilir

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Enif Yavuz Dipşar da Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in kadınlara yönelik çalışmalara ve hizmetlere çok önem verdiğini belirterek müdürlüğün kurulmasına büyük destek verdiğini söyledi. Kadınlara her ay gerçekleştirilen meclis toplantılarını izlemelerini tavsiye eden Dipşar, kadın bakış açısının artmasını ve kadınların isterse her şeyi başarabileceğine inandığını söyledi.

‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’ oluşturulacak

“Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz” projesinin sonunda ise yerelde kadın - erkek eşitliğini geliştirmek için ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’ oluşturulacak. Plan kapsamında kadınlara yönelik eğitim, istihdam, şiddet, katılım, kentsel hizmetler ve sağlık alanlarında politikalar belirlenecek ve hayata geçirilecek. Bu planı oluşturma ve uygulama aşamalarında mahallelerde eğitim çalışmalarına katılan kadınlardan oluşacak bir platform ve yereldeki sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa çalışmalar yürütülecek.

Kartal’ın tüm mahallelerinde yaygınlaştırılacak ve katılımcılara sertifika verilecek olan eğitimlere katılmak ve bilgi almak üzere 0 216 280 64 06 numaradan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Eşitlik Birimi’ne ulaşabilirsiniz.