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Yeşil Bodrum mandalini raflarda yerini aldı

Yeşil Bodrum mandalini raflarda yerini aldı
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Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve S.S. Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle yeşil Bodrum mandalini raflarda yerini aldı.

Aroması, kokusu, kendine has yapısıyla coğrafi işaretli Bodrum mandalini, yapılan son çalışmalarla birlikte sadece olgun hasat döneminde değil yeşil mandalin olarak da pazarlanmaya başladı.

Kendine özgü aroması olan yeşil Bodrum mandalini, salatalar, yemekler ve tatlılara lezzet vermesi ile raflarda aranan ürün haline geldi. Alkollü içecekler, kokteyl ve meşrubatlarda destek ürünü olarak kullanılabilen yeşil Bodrum mandalini, piyasada istenilen 30-45 mm form aralığına ulaşınca toplanarak süpermarket raflarında yer edinecek şekilde paketleniyor.   

S.S Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla önce ilçe içerisinde dağıtımı yapılan ürün için çalışmalar yapılarak Migros Türkiye AŞ ile anlaşma sağlandı. Yeşil Bodrum mandalini, Türkiye’deki tüm MacroCenter süpermarketlerde ülkenin her ilinde tüketiciye ulaştırılıyor.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Ercan Pehlivan, hasat işleminden paketlenip pazarlanmasına kadar sürecin olumlu bir şekilde her yıl daha da iyi bir pazarlama yöntemiyle devam ettiğini belirttiği konuşmasında, Bodrum mandalinini eski günlerine getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Belediyeden Üreticilere Destek

Bodrum Belediyesinin üreticiye destekleri kapsamında mandalin üreticilerine Akdeniz meyve sineği tuzağı dağıtımı yapıldı. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Yalıkavak Fen İşleri Ek Hizmet Binasında yapılan dağıtıma Yalıkavak Mahalle Muhtarı Ali Çınar, mandalin üreticileri ve ilgili birim personelleri katıldı.

Dağıtım etkinliğinde otuz beş üreticiye iki yüz Akdeniz meyve sineği seromon tuzağı dağıtımı yapıldı. Dağıtımlar diğer mahallelerdeki mandalin üreticilerine de yapılacak.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci üreticiye desteklerinin artarak devam edeceğini belirtirken şunları söyledi:

“Atalarımızdan kalan mirasımızı gelecek nesillere geliştirilerek aktarmanın öneminin farkındayız. Bodrum’un geçmişte önemli bir geçim kaynağı olan mandalinimizi gelecek nesillere aktarmak için yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında yeşil Bodrum mandalinini ülkemizin tüm bölgelerinde tanıtmak ve kullanım alanını genişletmek için önemli bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğu içindeyiz. Bodrum mandalininin ekonomik değerinin artması için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızın bilinmesini isterim.”

 

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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