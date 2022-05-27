Yeşil Kent Başkent: ABB şimdi de Göksu 2. Etap Rekreasyon alanı'nı Başkent'e kazandırıyor

Başkent’te yeşil alan atağı başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeşil alan sayısını her geçen gün artırıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi “Yeşilin Başkenti” projesi kapsamında Başkentlilere yeni yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla “İklim krizine karşı dirençli bir Ankara için bugün adımlarımızı sıklaştırıyoruz. Çocuklarımıza yaşanabilir yarınları miras bırakacağız” diyerek Etimesgut ilçesinde 177 bin metrekareden oluşan ‘Göksu 2. Etap Rekreasyon Alanı’nın yapımına başlayacaklarını açıkladı. İhalesi yapılan yeşil alanın 2023 yılı içinde tamamlanması planlanıyor.

Ankara’yı ‘gri kent’ imajından kurtarmak amacıyla harekete geçen ABB, kente ‘yeşil kent’ imajı kazandırmak için yoğun mesai harcıyor. Son olarak Lodumlu Mahallesi Parkı, Eryaman Gökay Caddesi Parkı ile Alacaatlı Mahallesi Lavanta Parkı’nın yapımı için çalışmalar hızlandırılırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla, “İklim krizine karşı dirençli bir Ankara için bugün adımlarımızı sıklaştırıyoruz. #Yeşilin Başkenti vizyonumuzla, Etimesgut ilçemizde 177 bin metrekareden oluşan ‘Göksu 2. Etap Rekreasyon Alanı’ yapımına başlıyoruz. Çocuklarımıza yaşanabilir yarınları miras bırakacağız” dedi.

BAŞKENT’TE YEŞİL ALAN SAYISI ARTIYOR

“Yeşilin Başkenti” projesi kapsamında kente yeni yeşil alanlar kazandırmaya devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut ilçesinde bulunan 177 bin metrekarelik alanı daha yeşil alana dönüştürecek.

ABB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından ihalesi tamamlanan Göksu 2. Etap Rekreasyon Alanı’nda kısa süre içinde yapım çalışmaları başlayacak.

BÖLGEDE YAŞAYANLAR NEFES ALABİLECEK

Kafe, yönetim binası, iki adet büfe, iki adet su deposu, mescit, çocuk oyun alanları, bisiklet yolu, koşu yolu, spor alanları (basketbol sahası, tenis kortu, futbol sahası), bisiklet parkuru, spor alanları işletme binası, çok amaçlı salon, lavabo ile güvenlik kulübesinin yer alacağı rekreasyon alanında toplam yeşil alan büyüklüğü ise 103 bin metrekareden oluşacak.

Bölgede yaşayanların nefes alabileceği Göksu 2. Etap Rekreasyon Alanı’nın 2023 yılı içinde tamamlanması planlanıyor.