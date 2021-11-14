Yeşilin başkenti Ankara: Onlarca park, 2 milyon metrekarelik yeşil alan

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te yeşil alan sayısını her geçen gün artırıyor. 2019 yılından itibaren toplam 32 parkı Başkent’e kazandıran Büyükşehir Belediyesi, ''Yeşilin Başkenti'' kampanyası ile birlikte yaklaşık 2 milyon metrekarelik atıl araziyi park ve yeşil alan haline getirerek halkla buluşturdu.

Başkent Ankara son dönemde yeşil alan sayısındaki artışla dikkat çekiyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve gelmesiyle birlikte ithal ağaç ve bitki alımına son verilen Başkent, yerli üreticilerden alınan ağaç ve bitkilerle donatılıyor. Çevre dostu uygulamalarla yeni park ve ağaçlandırma projelerini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi 2019 yılından bugüne kadar kentteki yaklaşık 2 milyon metrekarelik atıl araziyi park ve yeşil alana dönüştürerek halkla buluşturdu.

BAŞKENTLİLER 32 PARKA KAVUŞTU, YENİ HEDEF 12 MİLYON METREKARE YEŞİL ALAN

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, “Cumhuriyet’in Başkenti hak ettiği renk ile anılsın istedik. 2 milyon metrekareye yakın atıl araziyi yeşille buluşturduk. Ankara’mıza yeşil alan çok yakıştı. Hedefimiz bu dönem boyunca Hayvanat Bahçesi, Batıkent Rekreasyon Alanı, Gölbaşı Tarım Kampüsü ve devam eden birçok park projemizle birlikte 12 milyon metrekarelik alanı yeşil alana dönüştürmek” sözleriyle yeşil alan sayısındaki artışa dikkat çekti.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından park ve rekreasyon alanı yapım çalışmaları hızlandırılırken aralarında Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanından 30 Ağustos Zafer Parkı’na kadar bugüne kadar 32 park tamamlanarak Başkentlilerin hizmetine sunuldu.

2019-2020 yılları arasında toplam 777 bin 708 metrekarelik alandan oluşan şu 10 park Ankara’ya kazandırıldı:

-30 Ağustos Zafer Parkı (163.457 metrekare)

-Ayaş Yolu Şeker Mahallesi Parkı (9.984 metrekare)

-Türkiye Spormotif Dernekleri Federasyonu Hatıra Ormanı (40.000 metrekare)

-Kadın Muhtarları Derneği Hatıra Ormanı (52.145 metrekare)

-Şule Çet Parkı (43.341 metrekare)

-Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı Yanı Park Alanı (16.981 metrekare)

-Çubuk 1 Barajı (413.600 metrekare)

-Elmadağ ilçesi İsmet Paşa Parkı (11.525 metrekare)

-AŞTİ karşısı park alanı (3.947 metrekare)

-TOKİ Turkuaz Parkı Yanı Parkı (22.728 metrekare)

Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında ise şu 22 park ve yeşil alanı tamamlayarak Başkentlilerle buluşturdu:

-Kaykay Parkı (3.400 metrekare)

-Alacaatlı 3409. Sokak 60179 ile 60180 adalar arası (12.800 metrekare)

-Ali Kuşçu Caddesi 28560 ve 28561 adalar arası (7.105 metrekare)

-Ceren Damar Hatıra Ormanı Parkı/Çayyolu 2677. Cadde 43587 ada 0-13 parseller park alanı (7.138 metrekare)

-Birlik Mahallesi Meydan Düzenlemesi (6.300 metrekare)

-Gazi Parkı (61.300 metrekare)

-Vahit Cansever Parkı/(Kurtuluş Mahallesi/Elmadağ) (3.000 metrekare)

-Yenikent Vural Baylan Bulvarı 653 ada 1 parsel yanı park ve spor alanı (11.000 metrekare)

-Yenimahalle Silahtar Caddesi Yanı Park (5.000 metrekare)

-28550 ve 28551 adalar ile 28560 ada arası park alanı (Paladayum arkası) (5.264 metrekare)

-75. Yıl Bulvarı, 155043 ada 4 ve 5 parsellerin yanı park alanı (Beypazarı) (4.000 metrekare)

-1297. Cadde ve 1316. Cadde ile 1296. Sokak arası park alanı (Serhat Mahallesi-Yağmur Hasadı) (32.500 metrekare)

-Emek Metrosu Yanı Park Alanı (10.867 metrekare)

-Eskişehir Yolu Meksika Caddesi 2449. Sokak Park alanı (Çağlayan üstü) (4.500 metrekare)

-Çankaya Konrad Adenauer Caddesi yanı park alanı (ağaçlandırma) (2.700 metrekare)

-Çankaya DMD’li Çocuklar Hatıra Ormanı (Terörle Mücadele Yanı Park alanı) (5.080 metrekare)

-Kahramankazan ilçesi Kurtboğazı Karavan Parkı (6.500 metrekare)

-Mamak ilçesi Mavi Göl Karavan Parkı (9.000 metrekare)

-Çubuk-Karaköy Rekreasyon Alanı etaplandırma çalışması 1. Etap (240.000 metrekare)

-Beyler Caddesi 164 ada 4 parsel ile 242 ada 1 parsel arası park alanı (25.400 metrekare)

-Batıkent Metro üstü (3.070 metrekare)

-Yaşamkent Hüner Sitesi önü park alanı (2.850 metrekare)

Toplamda 1 milyon 246 bin 482 metrekarelik alana sahip 32 park ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 18 Mart’ta “yesilinbaskenti.com” adresi üzerinden başlattığı ve vatandaşların bağışlarıyla 5 parkta devam eden “Yeşilin Başkenti” kampanyası ile Ankara’da toplam yeşil alan miktarı 1 milyon 756 bin 283 metrekareye ulaştı. 25 ilçenin tamamında yeşil alanların sayısını her geçen gün artırmaya devam eden Büyükşehir Belediyesinin park olmayan alanlar da dahil olmak üzere (yüzde 54,4’ü park, yüzde 44,5’i ağaçlandırma, yüzde 0,9’u karavan park, yüzde 0,2’si meydan) kente kazandırdığı yeşil alanların toplamı yaklaşık 2 milyon metrekareye yaklaştı.