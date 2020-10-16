Yıldız Kenter Tiyatrosu, İBB Şehir Tiyatroları bünyesine katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanatçı Yıldız Kenter'in cenaze töreninde verdiği sözü yerine getirerek Yıldız Kenter Tiyatrosu’nu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürlüğü bünyesine katılmasını sağladı.

Yıldız Kenter’in vefatının ardından İBB’ye bağlı Şehir Tiyatroları Müdürlüğü, İBB Başkanlığı’na yazı göndererek gerekli işlemi başlatmış, ardından komisyon raporunda olumlu görüş belirtilmişti.

Komisyon raporunda, “Çok sayıda tiyatro sanatçısının yetişmesine hocalık yapan, tiyatronun mümtaz şahsiyetlerinin anısının Kenter Tiyatrosu'nda yaşadığı İstanbul'un kültür ve sanat hayatında önemli bir yeri olan Kenter Tiyatrosu'nun tarihsel özellikleri, sanatsal niteliği ve özellikle kurucularının tiyatronun duayenleri arasında yer alması bakımından değerlendirilmesi, yaşatılması ve sanat serüvenine Şehir Tiyatroları bünyesinde devam etmesinin düşünüldüğü” görüşüne yer verilmişti.

AK PARTİ - MHP 'TEKNİK SIKINTI' DİYEREK TEKLİFİ GERİ ÇEKMİŞTİ

İBB Meclisi Temmuz ayı oturumlarında komisyon raporu gündeme gelmiş ve Kenter Sinemacılık Tiyatroculuk A.Ş’ye ait olan tiyatro binasının bulunduğu taşınmazın satın alınması komisyonların hazırladığı ortak raporda da “uygun” bulunmuştu. Ancak AK Parti-MHP grubu raporu son anda “teknik sıkıntılar” bulunduğu gerekçesi ile raporu geri çekerek görüşmeyi önlemişti.

Söz konusu rapor ekim ayı İBB Meclisi 3. oturumunda tekrar gündeme geldi. Oylama öncesi söz alan CHP Meclis üyesi Fidan Arslan Eroğlu, Yıldız Kenter'in büyük bir sanatçı olduğunu belirterek, "Yıldız Kenter, İBB Meclisi'nin oy birliği ile tereddütsüz arkasında duracağı bir sanatçıdır” dedi.

Ardından yapılan oylamada bu kez komisyon raporu oybirliğiyle kabul edildi.