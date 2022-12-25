Yılın Son Toplantısına Bodrum Ev Sahipliği Yaptı

Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından çeşitli bölgelerde gerçekleştirilen ve 2022 yılının son toplantısı olan buluşma, Bodrum Belediyesi’nin ev sahipliğinde Mavi Cennet Bodrum’da gerçekleşti.

TKB Bodrum Bölge Toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un mesajının okunmasıyla başladı. Program, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın açılış konuşması ile devam etti.

“Aynılaşırsak kaybederiz”

Başkan Ahmet Aras, kültürel mirasın toplum yaşayanlarının ortak geçmişini anlatan, birbirleriyle olan iletişimini güçlendirerek aralarında kuvvetli bir bağ kuran hazine olduğunu ifade etti. Başkan Aras, açılış konuşmasında şunlara değindi:

“Çok zengin bir insan kaynağına sahip Bodrum ve barış içerisinde özgürlük içerisinde burada yaşıyor vatandaşlarımız. Onlar da bizim birer zenginliğimizdir. Bodrum’un bu mikro kültürünü korumak zorundayız. Yozlaşmaya izin vermemeliyiz. Hepimiz için bu geçerli. Çünkü kentlerin en büyük sıkıntısı aynılaşmak, bizi birbirimizden farklı kılan kültürlerimiz, mimari yapılarımız, doğal değerlerimiz, tarihi değerlerimiz. Eğer aynılaşırsak o zaman turizm potansiyelimizi de kaybederiz. Eğer biz İstanbul’da yaşadığımız yaşantıyı, evi, Bodrum’da yapmaya kalkarsak Miami gibi Los Angeles gibi değerlendirirsek bu iş olmaz. Biz bu konuyu tutmaya çalışıyoruz mümkün oldukça. İmar planlarımızın hükümlerimizin elverdiği sürece. Aynı şekilde Bodrum’un o kadim kültürünü, yörük kültürünü, Ege kültürünü korumaya onu da gelecek nesillere aktarmaya Belediye olarak çalışıyoruz.”

Açılış konuşmasının ardından tarihi ve kültürel değerlerin korunması yönündeki Bodrum Belediyesi’nin kentte gerçekleştirdiği ve planlanan projelerin yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi.

Kaymakam Bayar ise Anadolu topraklarının dünyanın kuruluşundan bu yana bir misafirhane olduğuna değinerek günümüze birçok tarihi eserin bırakıldığını ve bunların çok kıymetli olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a ÇEKÜL Vakfı Başkanı Metin Sözen’in yazmış olduğu insanlığın ortak mirasa zorlu şartlar altında sahip çıkmasını anlattığı “Yaşamı Paylaşmak” kitabını hediye edildi.

“Doğal ve Kültürel Mirasa Bodrum’dan Bakmak: Arkeolojik Alanlar ve Kırsal Miras” konulu panel öncesinde, Seramik ve Heykel Sanatçısı Alper Çınar ise “Bodrum Kentinde Arkeoloji ve Müze Çalışmaları adlı bir sunum gerçekleştirdi.

Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi ve ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı Mithat Kıyıroğlu moderatörlüğünde gerçekleşen “Doğal ve Kültürel Mirasa Bodrum’dan Bakmak” konulu panele; Prof. Dr. Adnan Diler, Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan ile Dr. Gökşin Ilıcalı katıldı. Panelde Prof. Dr. Adnan Diler Pedasa, Leleg Yarımadası’nın Kültürel Kimliği Üzerine bilgilendirmeler yaparken Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan, Geç Antik Çağ kent oluşumunun Kissebükü özelinde genel hatlarıyla değerlendirmesini yaptı. Dr. Gökşin Ilıcalı ise Argos in Sandima: Karya’da Bir Koruma ve Yaşatma Projesi’ne değindi.

Kapanış konuşması ve değerlendirme TKB adına Genel Sekreter Sezer Cihan tarafından yapıldı.

Ayrıca Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Bodrum'un kıymetli doğal ve tarihi değerlerinin bulunduğu Turistik Bodrum Haritası ile Bodrum Belediyesi'nin kültürel ve tarihi dokuları korumaya yönelik hazırladığı projelerin görselleri ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksek Okulu El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlileri Gülizar Çelebik ile Canan Kork Çiftçi’nin hazırladığı “Kültürel Miras” sergisi otelin fuaye alanında sergilendi.

Panel sonrası katılımcılar, Mehmet Çuhadar’ın rehberliğinde tarihi surlar, Bodrum Kalesi-Sualtı Arkeoloji Müzesi ve Bodrum Deniz Müzesi’ni gezdi.

2000 yılında kurulan Tarihi Kentler Birliği uzmanlarla yerel yönetimleri bir araya getirerek bütüncül koruma yaklaşımıyla stratejik planlar hazırlıyor. Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ile iş birliğinde çalışmalar yürüten Birlik, toplantılar sonunda elde edilen verilerle yayınlar hazırlıyor. Birlik, Anadolu’nun birçok kentinde toplantılar yaparak uzmanlar ve yönetimleri bir araya getirmesi yönüyle önem taşıyor.