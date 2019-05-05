Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi ziyaretçi rekoruna koşuyor

Eskişehir’deki turizm hareketliliğinin en önemli noktası Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi önünde Pazar sabahı erken saatlerden itibaren ziyaretçiler uzun kuyruklar oluşturdu. Geçtiğimiz hafta sonu 11 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan Müze önünde bu hafta sonu da sabanın erken saatlerinde başlayan ziyaretçi kuyrukları gün içinde artarak devam etti.

Eskişehir’in iç turizmde adeta bir yıldız gibi parlamaya devam ettiğini belirten Başkan Büyükerşen, “Ekonomik krize rağmen Eskişehir her hafta sonu on binlerce turist ağırlamaya devam ediyor. Bu sene şehrimize yerli turistlere ilave yabancı turistler de gelmeye başladı. Turizm Eskişehir için gelir kapısı olma özelliğini artırarak devam ediyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak artan bu turizm talebine bütün birimlerimizle yetişmeye çalışıyoruz” dedi.