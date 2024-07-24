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  4. YKS'de derece elde eden Konyaaltılı Berk Akat KONSEM'in gururu o0ldu

YKS'de derece elde eden Konyaaltılı Berk Akat KONSEM'in gururu o0ldu

YKS'de derece elde eden Konyaaltılı Berk Akat KONSEM'in gururu o0ldu
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YKS’de derece elde eden Berk Akat, KONSEM’in gururu oldu. Akat, “Çalışma disiplini kazanmamda KONSEM’in katkısı büyük oldu. Tüm öğretmenlerime, KONSEM’e ve Konyaaltı Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konyaaltı Belediyesi bünyesinde hizmet veren Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) 

Gürsu Etüt Merkezi başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. KONSEM öğrencilerinden Berk Akat da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) 486 puan alarak KONSEM’in gururu oldu. 

KONSEM İLE DİSİPLİNLİ ÇALIŞTIM 

KONSEM’in derece elde etmesinde büyük katkısı olduğunu belirten Berk Akat, “Bir yakınım KONSEM’de çalıştığı için burayı biliyordum. Mezun olunca da buraya gelmek istedim. KONSEM’in bana katkısı büyük oldu. Disiplinli olmamı sağladı. Evde her gün ders çalışma isteğim olmuyordu ama burada bunu kırdım. Ayrıca hocalarıma da her zaman soru sorabiliyordum. Hem çalışma disiplini kazanmamda, hem de öğrenmemde KONSEM bana katkı sağladı. Herkese tavsiye ediyorum. Tercih sürecinde de buradayım. Bana destek olmaya devam ediyorlar. KONSEM’E, öğretmenlerime ve Konyaaltı Belediye Başkanımız Cem Kotan’a çok teşekkür ediyorum” dedi. KONSEM matematik öğretmenlerinden Umut Özay da Berk’in yıl boyunca gayretli çalıştığını ifade etti. Özay, “Berk sistemli çalışmasıyla gözde öğrencilerimizden oldu. Kendisini ve tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu. 

KAPIMIZ HERKESE AÇIK 

KONSEM Birimi Sorumlusu Hande Geyikçi ise, KONSEM’de Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na hazırlık eğitimi verdiklerini ve öğrencilere okul tercihleri noktasında da yardımcı olduklarını söyledi. Berk Akat’ın 3 milyon 36 bin 945 adayın girdiği YKS’den aldığı puan ile 16 bininci sıraya girmesinin kendilerini gururlandırdığını söyleyen Geyikçi, “Berk’in sınav serüveninde yanında olmaktan tüm öğretmenlerimizle birlikte çok mutluyuz. Çok çabaladı, azimle çalıştı. Çalışma disiplini olan bir öğrenciydi. Tüm ödevlerini ve sınav sorularını büyük titizlikle cevapladı. Bu sayede hedefine ulaştı. Berk’e ve tüm öğretmenlerime emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Geyikçi ayrıca  KONSEM’de eğitim almayan öğrencilere de kapılarının açık olduğunu belirterek, “Öğrencilerimize LGS ve YKS tercihlerinde yardımcı oluyoruz. Burada eğitim görmeleri önemli değil. Bizim herkese kapımız açık. Bizlere gelerek tercih desteği alabilirler” dedi.  

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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