Yollar, parklar, altyapı... Mansur Yavaş yeni projelerini açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görevde 3’üncü yılını doldurmasının ardından hayata geçirilen, devam eden ve tamamlanan 110 projeyi Başkentlilere tanıttı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 3’üncü yılında Başkentlilere yönetim anlayışı kapsamında hazırlanan, devam eden ve tamamlanan projeleri açıkladı. Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen 110 projenin açılış, temel atma ve tanıtım törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken Yavaş, Başkentlilere kentte hayata geçirdikleri zihniyet değişimini, “Geride bıraktığımız 3 yılda en çılgın projemiz, kente getirdiğimiz adalet ve kardeşlik duygusu oldu. Birilerinin 3 yıldır beton aradığı, plastik aradığı, rant aradığı, bunları bulamayınca bizlere duyulan sevgiyi anlamlandıramadığı nokta tam olarak bu oldu” dedi. Tören ünlü sanatçı Tan Taşçı’nın konseriyle sona ererken, ABB Başkanı Mansur Yavaş, Tan Taşçı ve seğmenlerle birlikte Ankara havası da oynadı.

Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen açılış, temel atma ve tanıtım törenine; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, çok sayıda siyasi parti temsilcisi, milletvekilleri, belediye başkanları ve binlerce Başkentli katıldı.

KILIÇDAROĞLU: “MANSUR YAVAŞ’IN HEPİMİZİN BAŞININ ÜSTÜNDE YERİ VAR”

Törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş’tan övgüyle bahsederek, şöyle konuştu:

“Bir belediye başkanını dinledik. Başarılı bir belediye başkanını. Her şeyden öncesi hesap vermeyi namuslu bir görev olarak kabul eden bir belediye başkanı. Dolayısıyla harcadığı her kuruşun hesabını kendi halkına, kendi milletine, kendi vatandaşına veren bir belediye başkanının hepimizin başının üstünde yeri vardır. Hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmayan bir belediye başkanı. Vatandaş ile arasında hiçbir ayrım yapmayan bir belediye başkanı. Bir evde dert varsa o dertle birlikte dertlenen bir belediye başkanı. Kendi kendini diğer metropollerle yarışabilecek düzeye getirilmesi için mücadele eden bir belediye başkanı. Hepinizin huzurunda tekrar Mansur Başkan’ı yürekten kutluyor, onu Ankaralılara emanet ediyorum.”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Başkan Yavaş’a hayata geçirdiği projeler nedeniyle şu sözlerle teşekkür etti:

“Bu kadar uzun bir programdan, takdimden sonra ben sadece Sayın Yavaş’a teşekkürü bir borç bildiğimi ifade etmek istiyorum. Hem teşekkür ederiz hem de tebrik ederiz böyle başarılı bir çalışmayı 3 yıla sığdırdıkları için. Tabiri caizse başımız döndü. Bir daha 3 yılda bir bu projeleri takdim etmeyin. Her sene daha az sayıda projeyi takdim ederseniz takip etmemiz biraz daha kolay olur. Ben hakikaten Ankara’mızın özellikle alçak gönüllülükle, abartmadan çok muazzam projeler hazırlanmış tatbikata konmuş, gerçekleştirilmiş bu kadar baskı altında hakikaten çok muazzam bir başarı öyküsüdür diye düşünüyorum.”

YAVAŞ: “EN ÇILGIN PROJEMİZ KENTE GETİRDİĞİMİZ ADALET VE KARDEŞLİK DUYGUSU”

Başkentlilerin alkışları arasında sahneye çıkan ABB Başkanı Mansur Yavaş, yönetim anlayışını şu sözlerle özetledi:

“Bizler bundan 3 yıl önce göreve talip olduğumuzda gür sesle şu duyguları dile getirmiştik: ‘Bu kent yoruldu, artık yormayın. Bu kent gerildi, artık germeyin. Bu kent gereksiz çekişmelerden, fitneden, fesattan çok çekti; artık etmeyin’. Burası Cumhuriyetin Başkenti Ankara. Kuruluşun, kurtuluşun, nice sevdaların kenti. Burası, o nice sevdaların içerisinde en büyük sevda olan vatanseverliğin kenti. Burası kültürün, sanatın, dayanışmanın kenti. Burası Mustafa Kemal Atatürk’ün kenti. Bu kente ‘ayrıştırma değil, birleştirme yakışır’ dedik. Bu kente ‘kim daha çok oy verdiyse o bölgeden hizmete başlarım’ anlayışı değil, ‘hangi bölgenin ihtiyacı varsa oradan hizmete başlarım’ anlayışı yaraşır dedik. ‘Ankaralı artık betondan, plastikten ve ranttan kurtulmalı; Başkente bereket ve huzur iklimi gelmeli’ dedik. ‘Güneş onu kapatan gökdelenden daha değerlidir’ dedik. Çünkü bir şehirde umudu arıyorsanız, o şehri adaletle aydınlatmanız gerekir. Bir şehirde geleceği arıyorsanız; o şehrin tarihi sorumluluklarıyla hareket etmeniz gerekir. Bir şehirde huzuru arıyorsanız; o şehirde iyiliği, dayanışmayı ve kardeşliği pekiştirmeniz gerekir. Seçimlerin hemen ardından, bu sözlerimizi tutmak için kolları sıvadık. Belediyenin yönetim anlayışında büyük bir zihniyet değişimi yapmayı; Ankara’yı şeffaf, katılımcı, hesap verebilir ve ortak akılla yönetmeyi hedefledik. 3 yılın sonunda bunu büyük bir oranda başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz ama en büyük projemiz, işte bu kentin, Başkentin, huzuru ve mutluluğu oldu. Geride bıraktığımız 3 yılda en çılgın projemiz, kente getirdiğimiz adalet ve kardeşlik duygusu oldu. Birilerinin 3 yıldır beton aradığı, plastik aradığı, rant aradığı; bunları bulamayınca bizlere duyulan sevgiyi anlamlandıramadığı nokta tam olarak bu oldu. Kentte ayrıştırma, hesaplaşma ve kutuplaştırma dönemi sona erdi; doğruluk, dürüstlük ve sevgi dönemi başladı.”

“BELEDİYECİLİK HALKIN TAMAMINI MUTLU ETME SANATIDIR”

Geçmiş dönemlerde yapılan yanlışları da tek tek anlatan Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İşte, bir demir ve plastik yığınına 801 milyon dolar harcamak yerine, 25 yıldır atıl durumda olan Çubuk 1 Barajını kente kazandırmak bu zihniyet değişiminin eseridir. Kenti fıskiyelerle donatıp çoğu bozuk havuzlar yapmak yerine, Polatlı halkının temiz su hasretini sona erdirmek için çalışmak, bu zihniyet değişiminin eseridir. Zırhlı jipler, helikopterler, uçaklar almak yerine 2013 yılından beri alınmayan otobüsleri kente kazandırmak bu zihniyet değişiminin eseridir. Bu kentte artık, rant kuleleri gözlerinin önünde yükselirken, evlerine yıllarca kavuşamayan Mamak Kentsel Dönüşüm mağdurlarının umudu var. Bu kentte artık, tüm ekonomik zorluklara rağmen, yanına Belediyenin gücünü alarak üretim yapan çiftçilerin huzuru var. Bu kentte artık, müşteri olarak görülen değil, kendini özel hisseden; el üstünde tutulan öğrencilerin ışığı var. Bu kentte artık, uluslararası standartlarda dönüştürülmüş ilk %100 yerli elektrikli otobüsü üreten mühendislerin mutluluğu var. Bu kentte hizmet edilirken, tam da sizin talimatlarınızda yer aldığı gibi ‘partili’, ‘yandaş’, ‘akraba’, ‘dost’ gibi kelimeleri hafızalardan sildik. Kimseyi ayırt etmedik, eşit hizmet ilkesini benimsedik. Adaleti önceledik, halkın asıl ihtiyaçları ile ilgilendik. Ankara’da 3 yıllık kısa sürede mutluluğun ve dayanışmanın resmini çizdik, Belediyeciliğin halkın tamamını mutlu etme sanatı olduğunu gösterdik.”

Göreve başladığı ilk günlerde daha çok iş talebi geldiğine ancak günümüzde ekonomik koşullar nedeniyle ekmek talebinin arttığına dikkat çeken Yavaş, “İnsanlar bizden artık maalesef günlük ekmek ve süt istiyor. Sizler hiçbir çocuk üşümesin, hiç kimse yatağa aç ve açıkta girmesin dediniz. Bizler ise bunu görev bilip yüreklere dokunduk. Bizim ulaştığımız ya da bize ulaşan hiç kimse bu kentte aç uyumadı. Çocukların servis ücretleri ödendi; süt ve ekmek ihtiyaçları giderilmeye başlandı. İşte böyle bir ortamda, bu kentte artık evlerinin önüne gıda kolisi atılan değil; hak ettiği yardımı uygarca, Başkent Kart’la alan hemşehrilerimizin mutluluğu var. Bu kentte artık et ve süt yardımı ile çocuklarının protein ihtiyacını gideren annelerin, doğal gaz yardımı ile çocuğunu üşütmeyen babaların onurlu bakışları var. Tüm bunları yaparken şeffaflık ilkemizle hareket etmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 3000’e yakın ihaleyi canlı olarak yayınladık. Ankara Büyükşehir Belediyesinin sosyal medyasını takip ettiğinizde, her gün 6-7 ihalenin canlı yayınlandığını görebiliyorsunuz. Açık ihale sayısı artıyor, katılımcı sayısı artıyor, kırım oranları artıyor. Kısacası, halkın parası yandaşlara değil, hak edene gidiyor. Belediye artık kendi içerisinde tüyü bitmemiş yetimin, garip gurebanın hakkı için adeta bekçilik yapıyor. İşte, ‘değişim işleyişte’ dediğimiz durum tam olarak budur. Hesap veriyoruz ve hesap vermekten büyük mutluluk duyuyor, keyif alıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Bize ‘Belediyenin borcu çok, maaşları bile ödeyemez’ demişlerdi. Bugüne dek 2,5 milyar lira personel maaşı ödedik, üstüne eski dönemden kalma yaklaşık 3,5 milyar liralık borcu da ödedik. Seçimlerden önce yüksek faizlerle müteahhitlere ödeme yapmak için aceleyle çektikleri banka kredilerini de yıl sonuna kadar kapatmayı hedefliyoruz” diyen Yavaş, aynı zamanda 8 milyar liradan fazla oranda yatırım yaptıklarını, yapılan protokoller nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 1 milyar lira alacakları olduğunu da açıkladı.

İYİLİK VE DAYANIŞMA HAREKETİ VURGUSU

Pandemi sürecinde karamsarlık içindeki Başkentlilere, “Biz buradayız, umutsuzluk yok; 6 milyon tek yürek olacak, bu süreci birlikte aşacağız” diyerek seslendiklerini ifade eden Yavaş, şu açıklamalarda bulundu:

“Pandemi dönemi hepimizi olumsuz etkiledi ama bir yandan da 6 milyon Ankaralı, iyiliğin hastalıktan daha bulaşıcı olduğunu tüm dünyaya bu kentten gösterdi. Büyük ihaleler iptal edildi, halkın koluna giren ve en karamsar anları bile kol kola aşan bir kurum ortaya çıktı. Doğal gaz desteğinden, et desteğine; kırtasiye desteğinden ulaşım sübvansesine kadar yaklaşık 2 milyar liralık sosyal yardım bütçesi harcandı. Bir süre sonra dezavantajlı grupların yanında olmak için sadece Belediyemiz değil, vatandaşlarımız da seferberlik hâlinde büyük bir dayanışma örneği sergiledi. İşte bunun adı, güvendi. Hatırlarsınız, seçimlerden önce ‘trafik lambalarında mendil satan bir çocuk gördüğünüzde, bileceksiniz ki ona Ankara Büyükşehir Belediyesi yardım ediyordur’ demiştik. Ne yazık ki, pandemi döneminin başında 136 bin olan sosyal yardım alan vatandaşımızın sayısı bugün 232 bine ulaştı. İşte bu zorlu süreçte, Belediyemiz hepsine yardım ediyor, kucak açıyor. Bugün geldiğimiz noktada, büyük bir gururla söylüyorum ki, o eskiden mendil satan çocukların hepsinin ailesi Ankara Büyükşehir Belediyesinden eğitimleri için destek alıyor. Lütfen sizler de sorun, eğer destek almayan birine denk gelirseniz bize bildirin, derhal gereğini yapalım. Çünkü bu çocuklar, bir şekilde vatanımızda yaşamlarını sürdürürler ama bu vatanın iyiliği için geleceği için iyi yetişmiş çocuklarımıza ihtiyacımız var.”

“TRT ÖNÜ KÖPRÜLÜ KAVŞAĞINI BİRKAÇ GÜN İÇİNDE AÇACAĞIZ”

Sincan ve Etimesgut’ta yaşayan ve her gün 1,5 milyon vatandaşın yararlanacağı İstasyon Caddesi Alternatif Bulvar Projesini hayata geçirdiklerini belirten Yavaş, “126 milyon lira maliyetle bulvarı tamamladık. Bu projeyi Başbakanlar, Bakanlar, Belediye Başkanları vadetti ama yapmak bize nasip oldu. Bunun gururunu 6 milyon Ankaralı ile birlikte yaşıyoruz. Mevcut İstasyon Caddesi’nin trafik sorununu kökten çözecek şehir merkezi yönünde 3 şeritlik yol genişletme çalışması projemizin temelini de atıyoruz” dedi.

3 yıl boyunca halkın can güvenliğini düşünerek acil noktalarda 15 köprülü kavşak ile 8 bağlantı yolunu tamamladıkları açıklayan ABB Başkanı Mansur Yavaş, şöyle konuştu:

“Son bir yıl içerisinde bitirdiğimiz Eşref Akıncı Önü, Kayaş 19 Mayıs, Mavi Göl Girişi ve Panora AVM Önü Köprülü Kavşakları ile Ankara Bulvarı-Sabancı Bulvarı Bağlantı Yolu projelerimizi bugün resmi olarak açıyoruz. Bu projelerimizi toplamda 100 milyon lira maliyetle tamamladık. 11 kilometre uzunluğundaki OSTİM-Beytepe Bağlantı Yolu ile 19 kilometrelik Bilkent-İncek-Gölbaşı Bulvarı birinci etap çalışmalarımıza ise bugün temelini atarak başlıyoruz. TRT Önü Köprülü Kavşağı için de bir parantez açmak istiyorum. Biliyorum, burada hemşehrilerimizi biraz bekletmek zorunda kaldık. Bölge sakinlerini gece rahatsız etmemek adına, İl Emniyetle koordineli olarak 10.00 ile 16.00 saatleri arasında çalışma yapabildik. Kış mevsimi beklenenden uzun sürünce yaklaşık 1 ay beton atılamadı ama en önemlisi ekonomideki olumsuz gelişmeler nedeniyle tedarik zincirinde büyük aksamalar oldu. Özellikle altyapı çalışmalarını yerinde tamamlayarak yıllardır birbirine karışmış hatları ayırdık. Altyapısı ve sanat yapılarıyla dünya standartlarında olacak bu projemizi birkaç gün içerisinde tamamlayıp Ankaralıların hizmetine sunacağız.”

Yavaş, tarımsal üretime katkı ve çiftçilik uygulamalarında ulaşım kolaylığı sağlanması amacıyla 9 adet köprü ve 33 adet menfez çalışmasını toplamda 35 milyon TL maliyetle tamamladıklarını da söyledi.

“13 YILDA YAKLAŞIK 3 MİLYAR TL FAZLA SU PARASI TOPLADILAR”

Ankara’da temiz su temini için yıllarca ihmal edilmiş bölgeler olduğuna dikkat çeken Yavaş, “Kentte pahalı su ve otobüs bileti satılıyor, bu pahalı satışlardan elde edilen gelirler çılgın projelere aktarılıyordu. Vatandaşı müşteri gibi gören zihniyet döneminde, suyun metreküp fiyatı ortalama 1.6 dolardı, yani bugünün parasıyla tonu 27 liraya su satıldı. Biz ise 0.7 dolara temiz suyu vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. 13 yılda yaklaşık 3 milyar lira fazla su parası topladılar. Bu parayla da ne acıdır ki helikopterler aldılar; atıl havuzlar ve otopark sistemleri kurup uçuş okulları açtılar. Yine 2005-2017 yılları arasında otobüs ücretleri ortalama 1 dolar yani 17 liraydı. Bizim dönemimizde ise şu anda 0.39 dolara, yani 6.5 liraya ulaşım sağlanıyor. İşte biz, bir taraftan zararına su temini sağlarken bir taraftan da altyapı projelerine ağırlık veriyoruz” diye konuştu.

Çarpık kentleşme sonucu son yıllarda sel felaketlerinin arttığını vurgulayan Yavaş, “Ne olursa olsun biz mazeret üretmeyeceğiz, çözüm üreteceğiz. Bu yüzden ‘görünmez’ denilen altyapıyı derhal ele aldık. Sadece enerji giderlerimiz 500 milyon liradan 2 milyar liraya çıkmasına rağmen 3 yıllık ortalamalarda yaklaşık iki kat daha fazla altyapı yatırımı yaptık. Bunu yaparken de şeffaflık uygulamalarımızla daha az para harcadık” dedi.

DEV PROJELER HAYATA GEÇİYOR

Dev bir altyapı projesi olan 107 kilometrelik İvedik-Polatlı İçme Suyu Hattı için de çalışmaların devam ettiğini ve 38 kilometresini tamamladıklarını belirten Yavaş, şu açıklamalarda bulundu:

“Projenin maliyeti, ekonomik koşullar nedeniyle şimdiden 1.5 milyar liraya yaklaştı ama vazgeçmeyeceğiz. Polatlı halkına ve güzergâh boyunca 1,5 milyon kişiye temiz ve kesintisiz suyu sağlayacağız. 1.5 milyon kişinin temiz suya kavuşabilmesi, bizim için tüm kavşaklardan, tüm köprülerden, plastik oyuncaklardan daha değerlidir. Bizim en büyük, en çılgın projemiz işte budur. Yine devam eden Mamak-Gölbaşı İçme Suyu Hattı Projemizde ise sona yaklaştık. Mevcut 25 yıllık hatta bir patlama ya da arıza durumunda komple bir ilçe susuz kalabilirdi. Projesi 2007 yılında yapılmıştı ama yapım ihalesi 13 yıl sonra bizim tarafımızdan gerçekleştirildi. Yıllarca ötelenen acil projeler bunlar işte. Biz ise göreve gelir gelmez, 650 bin kişiye sağlıklı su sağlayacak bu projeye başladık ve şu anda son aşamasındayız. 110 milyon liraya mâl olacak Mamak-Elmadağ İçme Suyu Hattı için yapım çalışmalarımıza başladık. Beypazarı İçme Suyu Arıtma Tesisi’mizin 2. Etap çalışmaları sonucunda ilçede temiz su problemi tamamen çözülecek. Şereflikoçhisar ilçemizde ise Arıtma Tesisimizi yenilerek temiz su sağlayacak, Tuz Gölü’nü korumuş olacağız. Bu yatırımlarımızı da en kısa sürede tamamlayacağız.”

2013 yılından beri yeni otobüs alınmadığını tespit ettiklerini ve otobüslerin yaş ortalamasının 12’ye ulaştığını ifade eden Yavaş, “Onlarca otobüs hurda hâlde hizmet ediyordu. 57 milyon 100 bin Euro kredi çektik, kendi imkânlarımızı da üzerine ekleyip 369 adet yeni otobüsümüzü kentimize kazandırdık. Maalesef burada kur farkından dolayı yaklaşık 500 milyon liralık ek bir yük daha belediyemizin kasasından çıkacak. Tüm bunlara rağmen vatandaşlarımızın rahat ulaşım hakkından vazgeçmeyeceğiz. Şimdi, 50 adet daha yeni otobüs almayı planlıyor, Ankara’mıza yakışır kırmızı otobüsleri halkımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.

“HANSI, CORCU DEĞİL ANKARALIYI ZENGİN EDECEĞİZ”

Seçimlerden önce en büyük hayalinin Ankaralı üreticiyi zengin etmek olduğunu belirten Yavaş, “Yerli üreticiyi destekleyeceğimizi, ithal ürün almayacağımızı; Hans’ı, Corc’u zengin edeceğimize Ankaralı üreticiyi zengin edeceğimizi defalarca belirtmiştik. Bugün Türkiye’nin yerel bazda en kapsamlı kırsal kalkınma desteklerini sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çiftçimize mazot, tohum, yem bitkisi, sulama borusu, gübre gibi birçok destekte bulunduk. Ürettikleri ürünleri de birçok kez Belediye olarak biz satın aldık. Başkent Marketler aracılığıyla kadın kooperatifleri ve yerli birliklerin ürettiği ürünleri satın alarak onlara büyük bir pazar sunduk. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 3 yılda toplam 100 bin 769 kez üreticiye destek sağladık. Ayrıca 34 bin 789 kişiye Başkent Çiftçi Kartı teslim ettik. Şimdi, yine hasat dönemi geliyor. Çiftçilerimizin Ankara’da yüzü gülüyor, üretme heyecanı sürüyor. Biz de heyecanlıyız. Çünkü onları ürettikleri her bir buğdayın, her bir arpanın, her bir ürünün geleceğimiz olduğunun farkındayız” sözleriyle Başkent’te kırsal kalkınma atağı başlattıklarını açıkladı.

Son 3 yılda 32 yeşil alanı Ankara’ya kazandıklarını, yıl sonuna kadar da 40’a yakın yeşil alanı Başkentlilerle buluşturacaklarının altını çizen Yavaş, “Bundan sonra daha da hızlanacağız ve kentimize Yeşilin Başkenti kimliğini kazandıracağız. 8 parkımızın resmi açılışını ise bugün gerçekleştiriyoruz. Buradan 431 bin metrekarelik dev bir rekreasyon alanını daha hemşehrilerimize müjdelemek istiyorum. Batı Park Rekreasyon Alanı için ihalemizi tamamladık, çalışmalarımıza başladık. Ankara’ya yeni bir nefes alanı olacak parkımız, Başkentin vizyon projeleri arasında kısa sürede yerini alacak. Ankara’ya çok büyük bir değer katacak olan, temelini daha önce attığımız BAKAP Gölbaşı Tarım Kampüsü için şimdiden çok heyecanlıyız. Dünyada tarım, turizm, eğitim ve rekreasyon temalarını bir arada bulunduran böyle bir proje ilk kez yapılıyor. 39 kilometre yürüyüş yolu, 19 kilometre bisiklet yolu ve on binlerce ağacın yer aldığı projemiz hızla devam ediyor. 2700 dönümlük dev alanda bunu gerçekleştirip, kentimize dünya çapında bir projeyi armağan etmiş olacağız… İşte tüm bu projeler sonucunda 2022 yılı sonuna kadar 10 milyon metrekareden fazla bir alanda 40’a yakın yeşil alanı kentimize kazandırmış olmayı hedefliyoruz. Sözümüz söz: Bu 5 yıl bittiğinde bizler, 25 yılda yapılandan daha fazla rekreasyon alanını Ankara’ya kazandırmış olacağız” dedi.

BAŞKAN YAVAŞ’TAN ÇOCUKLARA MÜJDE

Konuşmasına “Bu kentin bir hayvanat bahçesi vardı. Çocukluğa dair en güzel anılar orada yaşanırdı. Aileler piknik yapar, çocuklar top oynardı. İşte bu kentin en güzel çocukluk anılarını ellerinden aldılar. Hayalleri çaldılar, bir nesli bu güzel duyguları yaşamaktan mahrum bıraktılar” sözleriyle devam eden Yavaş, çocuklara ve ailelere şu müjdeyi verdi:

“Ankaralı hemşehrilerime buradan müjdeli bir haber daha vermek istiyorum. Biz bu anıları yeniden canlandıracağız, kaybolan yılları tekrar kazandıracağız. 939 bin metrekarelik dev bir alanda Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkını kuracağız. Parkın içinde kurulacak olan yeni, dijital donatılarla dolu bir hayvanat bahçemiz için de harekete geçiyoruz.”

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ, ÖĞRENCİLERE BARINMA İMKÂNI VE TATİL KÖYÜ

Mağduriyetleri ortadan kaldırmak için kentsel dönüşüm projelerine hız verdiklerini açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şöyle konuştu:

“Özellikle Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlandığında mutluluğumuz katlanarak artacak. O bölgede hemşehrilerimiz komşuluklarından, kurulu düzenlerinden yeni ev hayaliyle ayrıldılar ve 14 yıldır bu konutlar tamamlanmadı. Üstelik Büyükşehir Belediyesi bu 14 yılda güncel değeri 2,5 milyarı aşkın kira ücreti de ödemek zorunda kaldı. Bizim burada iki seçeneğimiz vardı: Bu paraları ya göz boyayan projelere harcayacaktık ya da kendilerine verilen sözün gözyaşları içerisinde tutulmasını bekleyen vatandaşlarımıza harcayacaktık. Biz göz boyamayı değil, vatandaşlarımızı seçtik. Değişimin işleyişte olduğunu bir kez daha ortaya koyduk.”

Saydamlık projelerinden biri olan ‘Şeffaf Ankara’ projesini de kısa bir süre içinde kamuoyuna açıklayacaklarını söyleyen Yavaş, “Onlar bizim geleceğimiz... Onlar bizim kıymetlimiz” dediği öğrencilerin yurt sorununa çözüm ürettiklerini de belirterek, “Hemen işi gücü bir kenara koyduk, ekibimizi topladık ve adeta seferberlik ilan ettik. Bize gelen 6500 öğrencimizin bir tanesini bile açıkta bırakmadık. Onları Başkente emanet eden bir tek ailenin bile başını öne eğmedik. İşte bizim en büyük projemiz budur. Mamak’ta kurduğumuz Öğrenci Barınma Merkezimizde halen 1500’den fazla evladımızı misafir ediyoruz” dedi.

“Öğrenci dostu” uygulamaları Başkentte hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade eden Yavaş, “Troller bolca ‘İngilizce tatil köyü açılacaktı, ne oldu?’ diye yazıyor. Biliyoruz 25 yılın açıklarını 3 yılda kapatmamızı onlar bile çok istiyorlar. Onların da beklentileri yüksek, hiç görmedikleri bir Belediyecilik anlayışıyla tanıştılar. Buradan duyuruyoruz: Kesikköprü İngilizce Tatil Köyü’nde evlatlarımıza ücretsiz İngilizce eğitimi vermeye başlıyoruz. 2014 yılından itibaren, hiç açılmadan atıl duran Kuzey Yıldızı Yüzme Havuzumuzu da yeniledik, gençlerin yüzme eğitimi için bugünden itibaren hizmete açıyoruz. Yapımına yeni başlayacağımız E-Spor Merkezi, kültür merkezleri, spor merkezleri ve kütüphaneler ile Ankara’yı geleceğe birlikte taşıyacağız” değerlendirmesinde bulundu.

CAN DOSTLAR İÇİN YENİ PROJELER

Başkent’te ilk olan 400 kedi kapasiteli Sincan Kedi Evi’nde tedavi ve kısırlaştırma işlemi uygulamaya başladıklarını açıklayan Yavaş, “Sokak canları konusu her iki tarafı da incitiyor. Bir tarafta insanlığa emanet olan bu canlarımızı incitmememiz bir taraftan da tedirgin olan ya da saldırıya uğrama riski bulunan vatandaşlarımızı düşünmemiz gerekiyor. Kanun bizlere sadece kısırlaştırma ve geri yerine bırakma yetkisi veriyor. İşte bu yüzden Türkiye’nin en kapsamlı kısırlaştırma seferberliğini Başkent’te başlattık. Özel hayvan hastaneleriyle protokol yapmak suretiyle yılda ortalama 25 bin sokak canımı kısırlaştırmayı hedefliyoruz. Bir yandan da onlar için günlük 3 tona kadar mama üretimi yaptığımız tesisimizi hizmete sunduk” diye konuştu.

Toptancılar Hali içindeki Balık Hali’ni de yenilediklerini söyleyen Yavaş, “Şu anda açılışını yapıyoruz diyoruz ama mevsim 1 Eylül’de başlıyor. 1 Eylül’de hepinizi oraya balık ziyafetine bekliyorlar. Açılışı o gün yapacağız inşallah” dedi. Ankara’nın bir kuruşunu bile israf etmeden hizmet edeceklerini vurgulayan Yavaş, “Peki ne yok? Atıl proje yok. Har vurup harman savurma yok. Milyonlar harcanıp bir hayalete dönüşen işler yok. İşte bu durum bizim en büyük mutluluğumuzdur” diye konuştu.

Görsellerle projeleri tek tek anlatan Yavaş konuşmasını, “Görevimiz sona erdiğinde, bize güvenenleri mutlu edecek şekilde, başı dik, alnı açık; 25 ilçenin tamamına kimseyi ayırt etmeden hizmet etmiş, çok çalışmış ve işini hakkıyla yapmış bir Belediye Başkanı olarak anılmak, en yüce makamımız olacaktır” sözleriyle noktaladı.

TAN TAŞÇI’NIN KONSER VERDİĞİ TÖRENDE BAŞKAN YAVAŞ ANKARA HAVASI OYNADI

Başkan Yavaş ile hatıra fotoğrafı çektirmek için adeta sıraya giren Başkentliler tanıtım törenin ardından ünlü sanatçı Tan Taşçı’nın konseriyle de coşku dolu anlar yaşadı.

Salonu dolduran binlerce vatandaş, sanatçının şarkılarına eşlik ederken ABB Başkanı Mansur Yavaş da sahneye çıkarak Tan Taşçı’ya teşekkür etti. Gecenin sonunda Yavaş’ın, Tan Taşçı ve seğmenlerle birlikte Ankara havası oynaması renkli görüntülere sahne oldu.