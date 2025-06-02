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Yörük Festivali'nde Konyaaltı çadırına yoğun ilgi

Yörük Festivali'nde Konyaaltı çadırına yoğun ilgi
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Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali’nde Konyaaltı Belediyesi kurduğu çadırla büyük ilgi gördü.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali, geleneksel kültürün renkli görüntülerine sahne oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen festivalde Konyaaltı Belediyesi de yerini aldı. Düzlerçamı Karaman Piknik Alanı’nda yapılan festivalde çadır kuran Konyaaltı Belediyesi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Festival, Yörük kültürünün yaşatıldığı renkli etkinliklerle dolu dolu geçti. Hem yurt içi hem de yurt dışından Antalya’ya gelen topluluklar da Konyaaltı Belediyesi çadırını ziyaret etti. 

Konyaaltı Belediyesi, festival alanında kurduğu çadırla etkinliğe katıldı. Yörük kültürünün tüm yönleriyle tanıtıldığı alanda, geleneksel öğelere de yer verildi. Konyaaltı’nın çadırı hem dinlenme noktası hem de kültürel paylaşım alanı olarak kullanıldı. Öte yandan vatandaşlar yöresel müzikler eşliğinde dans etti. Çadıra gelen vatandaşlara ücretsiz lokmanın yanı sıra çay, su ve kahve ikramı da yapıldı.

 

 

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Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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