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Yörük-Türkmen Mirası Muğla’da Yaşatılıyor

Yörük-Türkmen Mirası Muğla’da Yaşatılıyor
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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen Uluslararası Yörük-Türkmen Toyu, 6-7 Haziran tarihlerinde Menteşe Düzeyn Mevkii’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

17’ncisi düzenlenen Uluslararası Yörük-Türkmen Toyu’na 30 il ve 15 ülkeden katılım sağlandı. Toya 80 konfederasyon ve federasyon temsilcisi iştirak ederken, Muğla’da faaliyet gösteren 16 Yörük-Türkmen derneğinin ortak çalışmasıyla organizasyon gerçekleştirildi.

 “Ocaktan Saca, Sütten Aşa: Göçer Kültürde Yeme İçme Geleneği” temasıyla düzenlenen toyun birinci gününde geleneksel Yörük Göçü gerçekleştirildi. Vatandaşlar develer, atlar ve yöresel kıyafetleriyle yürüyüşe katıldı. Etkinlik alanında kurulan çadırlarda geleneksel yaşam kültürü tanıtılırken, çeşitli sergiler ve gösteriler de ziyaretçilerle buluştu. Günün finalinde ise yakılan Yörük Ateşi ile toyun coşkusu zirveye taşındı.

Akademik Panelde Yörük-Türkmen Kültürü Ele Alındı

Toy kapsamında düzenlenen panelde alanında uzman akademisyenler, Yörük-Türkmen kültürünün tarihsel gelişimi, gelenekleri ve günümüzdeki yeri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Etkinliğin ikinci gününde gerçekleştirilen konserler ve halk oyunları gösterileri vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Sümer Ezgü’nün sahne aldığı programda İsmail Uzunoğlu, Nurcan Altınok, Sabri Özdemir ve Yasin Akkaya da performanslarıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Orhan Akcan: “Yörük Kültürünü Gelecek Nesillere Aktarmaya Devam Edeceğiz”

Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan, Yörük kültürünün yaşatılması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Muğla’da Yörük kültürünü yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Bu kültürün yaşatılmasına destek veren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum.” dedi.

Ramazan Kıvrak: “Birliğimiz ve Beraberliğimiz Daim Olsun”

Anadolu Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Ramazan Kıvrak, toyun birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, “Bizim amacımız kardeşçe yaşamak, devletimizi ve bayrağımızı yaşatmaktır. Bu şölenin düzenlenmesine öncülük eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a, derneklerimize ve gönlü burada olan herkese teşekkür ediyoruz. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun.” ifadelerini kullandı.

Kamil Ay: “Yörük-Türkmen Dernekleri Kültürümüzün Temel Taşlarıdır”

Yörük Türkmen Beyi Kamil Ay ise Yörük-Türkmen kültürünün yaşatılmasında derneklerin önemli rol üstlendiğine dikkat çekerek, “Yörük-Türkmen kültürünü yaşatan derneklerimiz bizim temel taşlarımızdır. Bu konuda en büyük emeği verenler de yine derneklerimizdir. Türk özünü korumalı ve yaşatmalıyız. Bizleri bu güzel şenlikte bir araya getiren, Türkiye’ye örnek olacak bu toyu düzenleyen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

İsmail Cengiz: “Toy, Türk Dünyasını Bir Araya Getiriyor”

Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz de toyun kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sunduğunu belirterek, “Yörük-Türkmen Şenliğimiz, kültürümüzün tanıtılmasına önemli katkılar sunuyor ve aynı zamanda bir vefa örneği sergiliyor. Bu toyda akademisyenlere verilen değeri de gördük. Bu durum, Yörüklerin ilme verdiği önemi göstermesi açısından son derece kıymetlidir. Toyun en önemli özelliklerinden biri de Türk dünyası ile Yörük ve Türkmenleri bir araya getirmesidir.” diye konuştu.

Başkan Aras: “Yörükler ve Türkmenler Bu Milletin Temel Değerleridir”

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yörük ve Türkmen kültürünün Türk milletinin temel değerlerinden biri olduğunu vurguladı. Başkan Aras, “Biz Yörükler ve Türkmenler, bu milletin temel değerlerinden biriyiz. Tarih boyunca büyük devletler kurduk. Son devletimiz ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’dir. Farklı düşüncelere ve siyasi görüşlere sahip olabiliriz ancak hepimizin ortak amacı birlik ve beraberlik içinde yaşamaktır. Bugün bu toyun ortaya koyduğu en önemli değer de budur.” dedi.

“Yörük Kültürünü Geleceğe Taşıyan Derneklerimizin Yanındayız”

Yörük-Türkmen kültürünün yaşatılmasında derneklerin üstlendiği role dikkat çeken Başkan Aras, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasında sivil toplum kuruluşlarının önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Başkan Aras, “Bu kültürü yaşatan ve gelecek nesillere taşıyan en önemli yapı derneklerimizdir. Kültürümüzü, geleneklerimizi ve Yörük ateşini geleceğe taşıyacak olan onlardır. Bu kentin belediye başkanı olarak tüm derneklerimizin yanında olmaya devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.

“Gelecek Toyun Seydikemer Seki Yaylası’nda Yapılması Planlanıyor”

Toyun birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirdiğini belirten Başkan Aras, etkinliğe yurt içi ve yurt dışından yoğun katılım sağlandığını söyledi. Başkan Aras, “Bugün burada derneklerimiz, siyasi partilerin il başkanları, yurt içinden ve yurt dışından gelen çok sayıda Yörük ve Türkmen vatandaşımızla birlikte büyük bir dayanışma örneği sergiliyoruz. Birlik içinde olduğumuz sürece bu milleti hiçbir güç yıkamaz. Bundan sonraki hedefimiz toyumuzu Muğla’mızın her bölgesine yaymak. Bu doğrultuda yaptığımız değerlendirmelerde bir sonraki toyun Seydikemer Seki Yaylası’nda gerçekleştirilmesini planlıyoruz. Toyumuz hayırlı ve uğurlu olsun, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun.” diye konuştu.

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Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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