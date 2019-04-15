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  4. 15 Nisan 2019 15:54

YSK'dan flaş Maltepe kararı ! Kalan oylar sayılacak

İstanbul Maltepe'de YSK'nın verdiği oy sayımlarının iptal yönündeki kararı kaldırıldı. Karar sonrası sadece 176 sandık sayılacak.

YSK'dan flaş Maltepe kararı ! Kalan oylar sayılacak
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YSK, Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırdı. Kalan sandıkların sayımı devam edecek. Maltepe İlçe Seçim Kurulu'na yeni sayım kurulu oluşturma yetkisi de verildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin İstanbul'un Maltepe ilçesindeki oy sayımının durmasına ilişkin yaptığı itirazda kararını verdi. 

YSK, Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırdı.

KALAN SANDIKLAR SAYILACAK

YSK'nın aldığı kararla birlikte Maltepe'de 500 sandığın yeniden sayılma kararı durduruldu. Sadece kalan 163 sandık sayılacak.

YENİ SAYIM KURULU OLUŞTURMA YETKİSİ 

Maltepe İlçe Seçim Kurulu'na yeni sayım kurulu oluşturma yetkisi de verildi.

CHP İTİRAZ ETMİŞTİ

CHP, İstanbul Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarının, bugüne kadar terminallerde yapılan tüm sayımların iptali yönündeki kararına itiraz etmişti.

Dilekçede, ilçe seçim kurullarının, yeniden sayım yapılan terminallerdeki sayımları iptal etmesi ve terminallerin kapatılması ve yenisinin kurulmaması kararının hukuken yanlış olduğu belirtilmişti.

Seçim sonrası alınan yeniden sayım kararlarına karşı CHP'nin yaptığı itirazın, YSK tarafından "Sayımların başlamış olması ve sayım başlayan yerlerde maddi gerçekliğin ortaya çıkıyor olması" nedeniyle reddedildiği hatırlatılan dilekçede, YSK'nin ayrıca, "Sayımların bir an önce tamamlanması için gerekli tedbirlerin alınması"nı ilçe seçim kurulundan istediği kaydedilmişti.

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