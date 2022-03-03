Yüksek faturadan bıkan sanayiciler İBB’nin iştirak şirketi İstanbul Enerji'ye danıştı

Silivri Sanayici ve İş Adamları Derneği (SİAD) üyeleri, İstanbul Enerji ile bir araya gelerek yüksek gelen faturalarda ne tür tasarruflara gidebileceklerini danıştı. Sanayicilere ‘Güneş Enerjisi’ni işaret eden İstanbul Enerji SİAD ile karşılıklı iş birliği protokolü imzaladı.

Son dönemde yükselen enerji fiyatları sanayicileri darda bıraktı. Yüzde yüzün üzerinde artan elektrik fiyatları, sanayicileri yeni tasarruf araçlarına yönlendirdi. Bu kapsamda İBB’nin iştirak şirketi İstanbul Enerji, Seymen Biyokütle Enerji Üretim Tesisi’nde Silivri Sanayici ve İş Adamları Derneği (SİAD) üyeleri ile bir araya gelerek ‘Enerji Çalıştayı’ gerçekleştirdi. 60 sanayi kuruluşunun ağırlandığı etkinlikte, İstanbul Enerji AŞ Genel Müdürü Yüksel Yalçın ve Silivri SİAD Başkanı Hakan Kocabaş, enerji yatırımları ve enerji verimliliği danışmanlığı konusunda iş birliği protokolü imzaladı. Protokol ile birlikte İstanbul Enerji derneğe üye oldu ve Silivri SİAD bünyesinde enerji masası oluşturuldu. İstanbul Enerji’nin uzman mühendis kadrosu, Silivrili sanayicilerle gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde enerji konularındaki sorulara cevap verdi. Etkinlikte Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Özbakır “Enerji Verimli Planlama ve İklim Değişikliği” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

SANAYİCİLERE ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK SUNULUYOR

Endüstriyel tesislerde enerji yatırımları ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti sunan İstanbul Enerji, sanayicilere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. İstanbul Enerji, son dönemlerde gündemde olan enerji zamlarından sonra, endüstriyel tesislerin enerji giderlerini düşürmek için uzman kadrolarıyla çözüm önerileri sunuyor.

HER ÇATI BİR GÜN GES OLACAK

Yeşil dönüşüm kapsamında, kendi enerjisini üreten bina yaklaşımı ile çalışmalarını gerçekleştiren İstanbul Enerji; İBB’nin “Yeşil İstanbul” vizyonu doğrultusunda kamu binası ve sanayi tesislerinin çatılarına güneş enerjisi sistemleri kuruyor. İstanbul Enerji, bu sistemlerin elektrik maliyetlerine sağlayacağı katkılar ve bu yatırımlara ilişkin verimli yöntemlerin neler olacağı konusunda danışmanlık hizmeti de veriyor. İBB’nin ‘Sıfır Karbon’ hedefleri doğrultusunda çalışan İstanbul Enerji, “Her Çatı Bir Gün GES Olacak” mottosuyla projelerini gerçekleştirmeye devam ediyor.