Zafer Bayramı Muratpaşa'da sahada kutlanacak

Antalya Muratpaşa Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel bir futbol turnuvası düzenliyor. Amatör takımların ve futbol okullarının katılımına açık olacak “30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Turnuvası” için başvurular 22 Ağustos’ta sona erecek.

Turnuva, 28-29 Ağustos 2025 tarihlerinde Uğur Mumcu Stadı’nda gerçekleştirilecek. 2015 doğumlu çocukların yer alabileceği organizasyona yalnızca amatör takımlar ve futbol okulları başvuru yapabilecek; bireysel başvurular kabul edilmeyecek. Katılım için başvurular, spor.muratpasa-bld.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

Çocukların dostluk ve dayanışma ruhu içinde mücadele edeceği turnuvada, dereceye giren ilk dört takım kupa ile ödüllendirilecek.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sporu ve sporcuyu desteklemeye yönelik projeleri sürdüreceklerini, her yaştan bireyin sağlıklı gelişimine katkı sağlayacak organizasyonlara devam edeceklerini ifade etti. Başkan Uysal, sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak şunları söyledi:

“30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu anlamlı günü, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın spor yoluyla birlik ve beraberlik içinde kutlamasını çok değerli buluyoruz. Katılacak tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.”