Zafer Ruhu'nun 97. yıl dönümü Beşiktaş'ta kutlanacak

Beşiktaş Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yılını her yıl geleneksel hale gelen zafer yürüyüşü ve konser etkinliğiyle kutlayacak. Balmumcu’dan başlayarak Barbaros Meydanı’nda son bulacak yürüyüş sonrası ‘Ceza’ konseriyle 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu doyasıya kutlanacak.
30 Ağustos Zafer Bayramı Beşiktaş Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenecek dopdolu etkinliklerle kutlanacak. Zafer Bayramı’nın 97. Yılına özel Beşiktaşlılar Balmumcu’da toplanacak. Vatandaşlar ellerinde bayraklar, dillerinde marşlarla birlikte kortej eşliğinde Barbaros Meydanı’na yürüyecek. Yürüyüş sonrası Barbaros Meydanı’nda ‘Ceza’ sevilen şarkılarını 30 Ağustos’un 97. Yılına özel olarak hazırlanan programda Beşiktaşlılara söyleyecek. Kutlamalara Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katılacak.
Tarih: 30 Ağustos Cuma
Yer: Beşiktaş Balmumcu - Barbaros Meydanı
Saat: 18.00- Zafer Yürüyüşü - 20.30 Ceza Konseri