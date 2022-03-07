Zeytinlik düzenlemesi yargıya taşındı

Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından, zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerine izin veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 01 Mart 2022 tarihli Yönetmelik değişikliğinin iptaline yönelik Danıştay Başkanlığı nezdinde iptal davası açıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısında zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerinin yürütülmesine olanak sağlayan yönetmelik değişikliğine dikkat çekerek bu değişikliğin iptali için dava açılması talimatını verdi.

Bodrum Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısında, Başkan Aras konuya yönelik şunları söyledi:

“Biz, belediye olarak bu konuya kararın hilafında dava açıyoruz. Biz, zeytinliklere yüzde 10’dur, yol açamazken, bir tane kulübe yapamazken bizim gariban köylümüz, oradaki sermayedarlara, oradan servetlerine servet katacaklara böyle bir şeyin tanınması ne kadar da kamu yararı olursa olsun kesinlikle ve kesinlikle kabul edilemez. Biz, madenlere zeytinlerin değişilmesini kabul etmiyoruz. Ölmez ağaç zeytin size her yıl ürün verir. Ama o madeni bir defa çıkarırsın bir daha da artık oradan bir verim alamazsın. Sözde şunu yapacaklarmış: Zeytinleri oradan taşıyıp tekrar dikeceklermiş. Dünyanın milyonlarca yılda oluşturduğu humuslu toprakta bir bitkiyi düşünün. Bir de hafriyat yapılmış bir yerde kazılmış toprağın on metre altında, oradan çıkan bir bitkiyi düşünün. Bunu kesinlikle hiç kimsenin açıklayabileceğini düşünmüyorum. Zeytinliklerimizi serbest bırakın. Zeytinliklerimize dokunmayın. Biz, bununla ilgili bütün mücadelemizi sürdüreceğiz