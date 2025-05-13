Zirai donun yaraları Muğla Büyükşehir’in desteğiyle sarıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Şubat ayında meydana gelen zirai don olayından etkilenen üreticilere, zirai don eğitimi, gübre ve ilaç dağıtımı yaparak zararı en aza indirdi.

Şubat ayında gerçekleşen zirai don olaylarından Muğla’da narenciye üretiminin yoğun olduğu Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçeleri etkilendi. Don sonrası tarım arazilerinde oluşan tahribatı azaltmak için üreticilere yönelik budama eğitimleri düzenlenirken, aynı zamanda don hasarını hafifletmeye yönelik özel bitki besleme ürünleri (gübre) dağıtıldı. Uzman ekipler tarafından sahada verilen budama eğitimleriyle üreticilerin don nedeniyle zarar gören ağaçlarına doğru müdahalede bulunmaları sağlanırken, dağıtılan gübre desteği ile bitkilerin toparlanma süreci hızlandırıldı.

Büyükşehir Belediyesi; Köyceğiz ilçesinin Kavakarası Beyobası, Hamitköy, Döğüşbelen, Zaferler ve Toparlar mahalleleri ile Dalaman ve Ortaca ilçesi olmak üzere toplamda 9 farklı yerde “Zirai Don Öncesi ve Sonrası Tarımsal Tedbirler” konulu eğitim gerçekleştirdi. Eğitime katılan zirai don mağduru narenciye üreticilerine içerisinde 3 farklı işlevde gübre bulunan acil durum bitki besleme ürün kiti dağıtıldı.

10 Bin Dekarlık Bahçede Don Hasarına Müdahale

3 farklı işlevi olan gübrenin içeriği ise, Sitokinin, kinin, deniz yosunu içeriğiyle; bitkideki don zararını bertaraf ederken, Çinko, bakır, molibden içeriğiyle zirai don sonrası çiçeklenmeyi tamir ediyor. Azot ise organik madde, deniz yosunu içeriğiyle tekrar yapraklanmayı teşvik ederek büyümeyi destekliyor.

Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz’de 672, Ortaca’da 64 ve Dalaman’da 59 kişi olmak üzere toplamda 795 zirai don mağduru narenciye üreticisine acil durum bitki besleme ürünü (gübre) desteği verdi. Bu sayede Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman’da zirai dondan zarar görmüş 10 bin 515 dekarlık narenciye bahçesinin tedavisi gerçekleşti.

Üretici Uysal, “Büyükşehir Bizlere Umut Oldu”

Ağaçları zarar gören üretici Osman Uysal, “Büyükşehir Belediyesi’nin bize göndermiş olduğu ziraat mühendisi ile birlikte incelemelerde bulunduk. Büyükşehir tarafından bize verilen ilaç ve gübrelerle uygulamamızı yaptık. Öncesinde dışarıdan gelen ziraat mühendisi arkadaşlar umudun olmadığını söylediler. Fakat Büyükşehir bize bir umut oldu, ağaçlarımız yeniden yeşerdi.” dedi.

Üretici Acar, “Bizleri Zor Günümüzde Yalnız Bırakmadınız”

Fidelerinin yapılan uygulamalar sonucunda geliştiğini söyleyen üretici Tayfun Acar, “Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği zirai don eğitimlerine katıldım. Ekiplerle arazimize de geldik, bizlere yardımcı oldular. İlaç verdiler ve bu ilaçlar sayesinde fidelerimiz gelişti. Bizleri zor günümüzde yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Ahmet Başkan’a da bu çalışmalara önem verdiği için minnettarız.” şeklinde konuştu.

Köyceğiz Ziraat Odası Başkanı Mehmet Uysal, Üreticilerimiz Adına Başkanımıza Teşekkür Ederim”

Köyceğiz Ziraat Odası Başkanı Mehmet Uysal, “Büyükşehir’in bize çok yardımı oldu. Önce bizlere zirai don eğitimleri verdiler ardından ilaç ve gübre dağıttılar. Bu sayede üreticilerimiz zararlarını en aza indirdi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a tüm çiftçiler adına teşekkür ederim.” dedi.

MBB Ziraat Mühendisi Karagöz, “795 Üreticiye 5 Tona Yakın Gübre Yardımı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığı’nda Ziraat Mühendisi Turgut Karagöz, “Zirai don eğitimlerimizi dondan en çok zarar gören Ortaca, Dalaman, Köyceğiz ilçelerinde gerçekleştirdik. Aynı zararı bir daha yaşamamak adına eğitimlerde dona karşı nasıl mücadele edilir bunları anlattık. Eğitimlerin ardından gübre ve ilaç desteğimiz oldu. Eğitime katılan 795 üreticimize 5 tona yakın gübre ve ilaç dağıttık.”

Başkan Aras, “Üreten bir Muğla, güçlü bir Türkiye demektir.”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, zirai don sonrası üreticilere verilen destekle ilgili yaptığı açıklamada, tarımsal üretimin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal bir mesele olduğuna dikkat çekti: “Muğla, yalnızca turizmiyle değil, toprağından bereket fışkıran verimli ovalarıyla da bir üretim kentidir. Bu yüzden üreticimizin yaşadığı her zorluk, bizim de sorumluluğumuzdur. Şubat ayında yaşanan don felaketi sonrası bir an bile tereddüt etmeden ekiplerimizi sahaya gönderdik. Çünkü biliyoruz ki bir üretici yalnız kaldığında sadece kendi emeği değil, aynı zamanda kentin geleceği de zarar görür. Biz, üreticimizin toprağa yeniden umutla bakabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bilimsel bilgiye dayalı eğitimlerimiz, doğru zamanda yapılan müdahalelerimiz ve desteklerimizle hem üretimi hem de kırsal kalkınmayı güçlendirmeye devam edeceğiz. Üreten bir Muğla, güçlü bir Türkiye demektir.”