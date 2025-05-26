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Zıtlık sergisi Küçükçekmece'de Galeri Cennet'te kapılarını araladı

Zıtlık sergisi Küçükçekmece'de Galeri Cennet'te kapılarını araladı
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Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı ‘Zıtlık’ sergisi Galeri Cennet’te kapılarını araladı. Sergi de 13 farklı branştan 55 öğrencinin; çini, heykel, tezhip ve ebru gibi tekniklerle oluşturduğu 65 eser yer alıyor.

Katılımcılara farklı alanlardaki karşıtlıklar üzerinden yeni ifade biçimleri ortaya koymalarına olanak sağlayan serginin açılışına Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Gürbey, sergide eseri yer alan öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

İlyas Dikici: Sanatla büyüyen bir kent hayalimiz var

Sergi açılışına katılan Başkan Yardımcısı İlyas Dikici yaptığı konuşmada, ‘’Bu yıl ilk kez açık çağrı yöntemiyle gerçekleştirdiğimiz bu prestijli serginin bizleri; ötekini ve bütünü anlama yolculuğuna çıkaracağına inanıyorum. Bu kıymetli çalışmaya emek veren tüm sanatçılarımıza, Güzel Sanatlar Akademimize ve değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sanatla büyüyen bir kent hayalimiz var. Sahip çıkılan her sergi, ziyaret edilen her galeri, alkışlanan her sanatçı işte bu kenti birlikte dönüştürmenin yoludur. Bu manada, sizlerin katkısı çok önemli ve değerli. Bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyor, serginin hayırlı olmasını diliyorum’’ diye konuştu.

Ayşe Boyuuzun: GSA’da bize sanatçı gözüyle bakıyorlar 

66 yaşındaki resim öğretmeni Ayşe Boyuuzun, ‘’Emekli olduktan sonra Güzel Sanatlar Akademisi ile tanıştım. Üç yıl tezhip eğitimi aldım, üç yıldır da seramik dersleri alıyorum. Sergide bauhaus ekolüyle seramik yaptım. GSA’daki eğitmenler diğer eğitim kurumlarından farklı olarak kendi eserlerinizi yaratmanıza yardımcı oluyor. Buradaki öğretmenlerin hepsinin akademik kariyerleri var ve bunun getirdiği bakış açısını öğrencilere yansıtıyorlar. Burada bize sanatçı gözüyle bakıyorlar. Dolayısıyla bize bu imkânları sağladığı için Küçükçekmece Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

 

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Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
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