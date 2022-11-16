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Zonguldak'ın yaşayan insan anıtı Safder Kartoğlu da Çaycuma'da koşacak

Zonguldak'ın yaşayan insan anıtı Safder Kartoğlu da Çaycuma'da koşacak
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Kentimizin yaşayan insan anıtı, Türkiye’nin en yaşlı atleti, atletizmin Türkiye’deki sembol ismi Safder Kartoğlu 2. Çaycuma Yol Koşusu’na kayıt yaptırdı.

Türkiye’de atletizmin sembol ismi, kentimizin yaşayan insan anıtı, veteran atlet Safder Kartoğlu 2. Çaycuma 15 Kilometre yol koşusuna kaydını yaptırdı. Adına Devrek’te yarı maraton düzenlenen 1927 doğumlu Safder Kartoğlu, Türkiye’nin en yaşlı atleti unvanını taşıyor. 5 kıta, 16 farklı ülkede maraton koşan Safder Kartoğlu, tüm camiada “Maratonun yaşsız delikanlısı” olarak tanınıyor. “Şairler şiirlerini sözcükleriyle, biz koşucularsa adımlarımızla yazarız.” diyerek koşan Kartoğlu, herkese, “Sporsuz, kitapsız, edebiyatsız, şiirsiz, sanatsız kalmayın” diye seslenirken, 2. Çaycuma 15 Kilometre Yol ve 3 Kilometre Halk Koşusu’na katılmaya davet ediyor.

Etiketler Çaycuma Çaycuma belediyesi Bülent Kantarcı
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