Kardeşini taklit etti, Türkiye 3'üncüsü oldu

Tekirdağ'da down sendromlu Fatma Nur Yıldırım (18), 6 yaşında kardeşini taklit ederek öğrendiği yüzmede, Türkiye üçüncüsü oldu.



Fatma Nur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sevdiği yüzmeyi kardeşi sayesinde öğrendiğini belirtti.



Kardeşi Ali'nin kendisine her konuda yardımcı olduğunu aktaran Fatma Nur Yıldırım, "Bana her şeyi öğretti. Kardeşimin bana yüzme öğretmesi ile Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası'nda sırt üstü, 50 metre ve serbest branş olmak üzere üç kategoride de üçüncülük elde ettim. Onun desteği ile madalya aldım. Başka şampiyonlara katılabilirsem oralarda altın madalya almayı düşünüyorum." diye konuştu.



Fatma Nur, başarısını ailesinin verdiği desteğe borçlu olduğunu ifade etti.



Anne Yıldırım: "İyi ki kardeşi de dünyaya gelmiş"



Anne Hatice Yıldırım (50) ise down sendromlu kızları için Tekirdağ'a yerleştiklerini söyledi.



Kızlarının eğitimi için araştırma yaptıklarını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:



"Yüzme de bu eğitim araştırmalarımızdan biriydi. Kızım yüzmede Türkiye üçüncüsü oldu. Bu sürece kardeşi ve yüzme antrenörlerinin desteği ile geldi. Kardeşi evde yürüdü ablası yürümeye başladı, kardeşi konuştu ablası konuştu, kardeşi yüzdü ablası yüzdü, her şeyimizi kardeşine borçluyuz. İyi ki kardeşi de dünyaya gelmiş. Kızım şu anda yüzmede başarılı bir durumda. Kızımı elimden geldiği kadarıyla yüzmeye getireceğim."



Fatma Nur'un kardeşi Ali Rıza Yıldırım (17), ablasının başarısının kendilerini gururlandırdığını, ona yüzmeyi öğrettiği için çok mutlu olduğunu anlattı.