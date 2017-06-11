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  5. 11 Haziran 2017 16:22

Otizimli yüzücü Ege Berk Çiğdem engel tanımıyor

İzmirli 14 yaşındaki otizimli yüzücü Ege Berk Çiğdem, Türkiye şampiyonasında madalyalara ambargo koydu.

Otizimli yüzücü Ege Berk Çiğdem engel tanımıyor
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5 yıl önce özel eğitim öğretmeni Hülya Tırpan tarafından spor yapıp fazla kilolarından kurtulması için yüzmeye yönlendirilen Ege Berk, kısa sürede bu alandaki yeteneğini gösterdi. Hülya Tırpan’ın, anne ve babasını da ikna ederek yarışmalara katılması için teşvik ettiği genç sporcu, Ege Üniversitesi Spor Kulübü’nde Antrenör Okan Türkkalkan’ın desteği ile kendisini geliştirip, madalyaları sıralamaya başladı.

Son olarak Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından 10-12 Nisan tarihlerinde Ordu’da düzenlenen Türkiye Yüzme Şampiyonası’na katılan Ege Berk, 12-15 yaş grubunda 50, 100 ve 200 metre sırtüstünde birinci, 200 metre serbestte ikinci, 100 metre serbestte ise üçüncü oldu. Aynı şampiyonada 5 madalya birden alan İzmirli yüzücü, 15 yaşına geldiğinde Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (INAS) Avrupa Yüzme Şampiyonası’na katılma hakkı elde edecek. Ege Berk, Gazi Ortakolu’nda 8’inci sınıfta eğitim görüyor.

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