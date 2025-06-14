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Dövme Sanatçısı Aytaç Hacıyeva’nın Başarılarla Dolu Yolculuğu

Dövme Sanatçısı Aytaç Hacıyeva’nın Başarılarla Dolu Yolculuğu
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Dövme sanatçısı Aytaç Hacıyeva, sanat dünyasında iz bırakan bir kariyerin temellerini 2020 yılında Bakü’deki Cleopatra Ink stüdyosunda attı.

Kısa sürede özgün tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Aytaç, 2023 yılında İstanbul’a taşınarak Cleopatra Ink Nişantaşı stüdyosunda çalışmalarına devam etti. Hem Nişantaşı hem de Beşiktaş’ta eş zamanlı olarak çalışarak, birçok ünlü ismin dövme sanatını keşfetmesine olanak tanıdı.

Renkli dövmeler ve cover-up çalışmalarında uzmanlaşan Aytaç, müşterilerine kişisel hikayelerini yansıtan özel tasarımlar yapmayı tercih ediyor. Bu yaklaşım, onun dövme sanatında fark yaratmasını sağladı. Ayrıca, birçok dövme sanatçısının yetişmesine de katkıda bulunarak, sektöre yeni isimlerin katılmasına önayak oldu.

Aytaç’ın uluslararası alanda da büyük başarılara imza atma hedefi, onu Amerika’ya taşıdı. Cleopatra Ink Orange County stüdyosundan aldığı teklif sonrası Amerika’ya yerleşen Aytaç, burada sanatsal ve kişisel olarak büyük bir dönüşüm yaşadı. Ardından ünlü ressam Joaquin Villarino’nun dikkatini çeken Aytaç, Alium Tattoo Stüdyosu’ndan teklif alarak burada çalışmalarına devam etti.

Aytaç Hacıyeva’nın sanatı, yalnızca Türkiye’de değil, dünya çapında da tanınmaya başladı. Çalışmaları, Global Tattoo Mag dergisinde yer alarak, sanatçının uluslararası alandaki başarısını pekiştirdi. Aytaç, dövme sanatını bir adım öteye taşıyarak kişisel ve özgün tasarımlarıyla sanat dünyasında sağlam bir yer edindi.

 

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Etiketler Aytaç Hacıyeva dövme sanatçısı Cleopatra Ink
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