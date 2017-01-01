2001 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren ve internette özgür yayıncılığın önde gelen isimlerinden biri olan Haber3.com, yeni çalışma arkadaşları arıyor.



İş Tanımı:

Haber3 bünyesinde yer alan haberlerin güncellenmesi, düzenlenmesi ve geliştirilmesi, haber kaynaklarından gündemi takip ederek haberin görsel malzemelerle desteklenip etkili ve ilgi uyandırıcı şekilde sunulması, mevcut içeriklerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla yaratıcı fikirler üretilmesini gerçekleştirmek üzere görev yapacak İnternet Editörü aranmaktadır.



Ofis dışı, uzaktan çalışmak isteyenler de başvuru yapabilir



Beklenen Özellikler:

* İnternet haber yayıncılığında deneyim sahibi,

* Photoshop ve Office programlarını kullanabilen,

* Türkçe dil kuralları ve haber diline hakim,

* Bilgisayara ve internet kullanımına hakim,

* Esnek çalışma saatlerine uygun,

* Grup içi çalışma ortamına uygun,

* Öğrenmeye istekli ve sorumluluk alabilecek,

* Yazılı ve sözlü iletişim yeteneği kuvvetli,

* Ekip çalışmasına uyumlu.



Başvuruda bulunacakların fotoğraflı kısa bir özgeçmiş ile ik@haber3.com e-mail adresine başvurması gerekmektedir.