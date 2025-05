Gazi Koşusu 2025: Asırlık Bir Yarış Geleneği

Gazi Koşusu 2025, Türk atçılığının en prestijli yarışlarından biri olarak asırlık geleneğini sürdürüyor.

Hız, güç ve heyecan dolu bu büyük yarışı kaçırmayın. Gazi Koşusu bu sene tarihte 99. kez düzenlenecek. At yarışı tutkunlarının yıl boyunca heyecanla beklediği Gazi Koşusu, yeni başlayanlar için de büyüleyici bir deneyim sunuyor. Bu yazıda, Gazi Koşusu’nun ne olduğundan tut da 2025’te nerede ve ne zaman yapılacağına, yarış kurallarından geçmiş Gazi Koşusu şampiyonlarına kadar bilmen gereken her şeyi seninle paylaşıyorum. Hazırsan, efsanevi Gazi Koşusu hakkında bilgi dolu bir yolculuğa çıkalım.

Gazi Koşusu Nedir? Neden Önemlidir?

Gazi Koşusu, her yıl Mustafa Kemal Atatürk onuruna düzenlenen ve Türk at yarışçılığının derbisi olarak anılan eşsiz bir yarıştır

İlk kez 1927 yılında koşulan bu yarış, aralıksız olarak her yıl yapılıyor ve neredeyse bir asırlık geçmişiyle Türkiye’nin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olma özelliğini taşıyor

Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilen Gazi Koşusu, 3 yaşlı safkan İngiliz atlarına mahsus bir koşu olup yalnızca bu genç atların kariyerlerinde bir kez katılabildikleri özel bir sınavdır

Yani her tayın Gazi Koşusu’na katılma şansı hayatında sadece bir defa gelir, bu da yarışın önemini katbekat artırır. Bu yarış neden bu kadar önemli? Çünkü Gazi Koşusu’nu kazanmak, at sahipleri, yetiştiriciler ve jokeyler için zirvedeki başarı anlamına gelir. Gazi Koşusu’nu kazanan safkan, o yılın en başarılı atı unvanını alır ve yarışçılık tarihinde unutulmaz şampiyonlar listesine adını yazdırır

Kazanan atın sahibine verilen ödül de son derece yüksektir; örneğin 2024 yılında Gazi Koşusu’nu kazanan atın sahibine 13,5 milyon TL birincilik ikramiyesi verildi

Bu tutar her yıl artmakta olup, 2025 Gazi Koşusu’nda toplamda Gazi Koşusu’nu kazanan safkanın sahibine 30 milyon TL ikramiye verilecek, Türk at yarışlarında hem prestij hem de para ödülü açısından zirve noktasıdır. At yarışıyla yeni ilgilenmeye başladıysan, Gazi Koşusu’nun Türkiye’de tıpkı Kentucky Derby’nin ABD’de olduğu gibi en büyük yarış olduğunu aklında tutmalısın.

Gazi Koşusu 2025 Ne Zaman?

Her sene Haziran ayının sonunda düzenlenen Gazi Koşusu’nun tarihi, Türkiye Jokey Kulübü (TJK)’nün yıllık programında önceden duyurulur. 2025 at yarışı takvimi açıklandığında, bu yılki Gazi Koşusu’nun günü de netleşti

Buna göre 99. Gazi Koşusu 2025, 29 Haziran 2025 Pazar günü koşulacak

Bu tarih, hafta sonuna denk geldiği için binlerce yarışseverin Veliefendi’de tribünleri doldurması bekleniyor. Genellikle Gazi Koşusu öğleden sonra düzenlenir; önce gün boyunca farklı önemli koşular yapılır ve günün finalinde büyük yarış start alır. 2024’te yarışın saat 17:15’te başladığı düşünülürse, Gazi Koşusu 2025’in de benzer bir saatte, akşamüstü gerçekleşmesi muhtemeldir. Kesin saat ve program, yarış yaklaştıkça TJK tarafından ilan edilecek. O güne kadar takvim yapraklarını işaretleyip geri sayımını başlatabilirsin! Bu arada, sadece Gazi Koşusu değil tüm önemli koşuların tarihleri için resmi 2025 at yarışı takvimine de göz atmayı unutma Böylece Gazi Koşusu haricindeki derbi niteliğindeki yarışları da önceden planlayabilir, at yarışının dolu dolu takvimine hakim olabilirsin. 2025 At Yarışı Takvimi yazımızda da Gazi Koşusu dışında diğer koşulara ulaşabilirsiniz.

Gazi Koşusu 2025 Nerede Gerçekleşecek?

Gazi Koşusu 2025, İstanbul’da Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek. Zaten Gazi Koşusu denince akla doğrudan Veliefendi Hipodromu gelir; yarış 1927’den beri düzenleniyor olsa da 1980 yılından bu yana her yıl İstanbul Veliefendi Hipodromu pistinde koşuluyor

İstanbul Veliefendi Hipodromu, İstanbul’un Bakırköy ilçesinde yer alan, ülkenin en eski 2. ve en büyük at yarışı tesisidir. 596 dönümlük geniş bir araziye kurulu olan bu hipodrom, çim ve sentetik pistleri, padok alanları ve yarış tarihine tanıklık etmiş anıtsal yapılarıyla ünlüdür. Veliefendi’nin tribün kapasitesi binlerce seyirciye hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır. Yaklaşık 7.500’den fazla oturma alanı bulunan tribünlere, Gazi Koşusu günü ilginin yoğun olması nedeniyle çok daha fazla sayıda yarışsever akın eder.

İnsanlar tribünlerde, çim alanlarda ve uygun her noktada yer bulup bu büyük heyecana ortak oluyor. İstanbul Veliefendi Hipodromu, sadece yarış pistiyle değil, aynı zamanda tarihi dokusuyla da görülmeye değer bir mekân. Osmanlı döneminden kalma Veliefendi Çiftliği arazisi üzerinde kurulu bu hipodrom, Türkiye’de modern atçılığın kalbinin attığı yer olarak bilinir. 99. Gazi Koşusu 2025 yılında yine burada, İstanbul’un kalbinde, yarış tutkunlarını ağırlayacak.

Kazanan Jokeyler ve Atlar

Gazi Koşusu tarihine adını altın harflerle yazdırmış birçok efsanevi at ve jokey bulunuyor. Geçmiş Gazi Koşusu kazanan atlar ve kazanan jokeyler, hem performanslarıyla hem de kırdıkları rekorlarla yarışseverlerin hafızasına kazınmış durumda. İşte Gazi Koşusu’nun unutulmaz şampiyonlarından bazıları:

Bold Pilot – Halis Karataş (1996): Türk yarışçılığının efsane ikilisi Bold Pilot ve jokeyi Halis Karataş, 1996 yılında Gazi Koşusu’nu 2:26.22’lik inanılmaz bir dereceyle kazanarak halen kırılamayan pist rekorunu birlikte elde etti

Bold Pilot, bu rekoru ve başarıları sayesinde ünü yarış camiasını aşıp geniş kitlelere ulaşan bir safkan oldu; hikâyesi filme dahi çekilerek ölümsüzleşti.

Mümin Çılgın: Gazi Koşusu tarihinde en fazla birincilik yaşayan jokey Mümin Çılgın’dır. Tam 9 kez Gazi Koşusu kazanma başarısı gösteren Mümin Çılgın, bu alanda kırılması güç bir rekora sahip

Farklı yıllarda farklı safkanlarla elde ettiği bu zaferlerle adını yarış tarihine yazdırmıştır.

Ahmet Çelik (Jokey): Son yıllarda Ahmet Çelik, üst üste 7 yıl (2015’ten 2021’e) Gazi Koşusu’nu kazanarak inanılmaz bir seriye imza attı. Arka arkaya yedi Gazi zaferiyle bir başka tarihi rekora sahip olan Ahmet Çelik, genç yaşına rağmen Türk atçılık tarihinde unutulmazlar arasına girdi

Dragon Flame – Akın Sözen (2024): Geçtiğimiz yıl koşulan 98. Gazi Koşusu’nun kazananı Dragon Flame isimli safkan oldu. Jokeyi Akın Sözen ile zafere ulaşan Dragon Flame, 2.28.36’lık dereceyle 2024 yılı Gazi şampiyonu olmayı başardı

Bu, Akın Sözen’in kariyerindeki ilk Gazi birinciliğiydi ve onu Gazi Koşusu kazanan jokeyler listesine eklemiş oldu

Dragon Flame’in bu başarısı, yeni bir efsanenin doğuşu olarak anılıyor. Yukarıda saydıklarımız sadece birkaç örnek. Gazi Koşusu’nu kazanan safkanların isimleri – Neriman’dan (1927’nin ilk galibi) başlayarak Cap Gris Nez, Karayel, Grand Ekinoks, Bold Pilot, Copperfield, Burgas, Secret Power ve daha niceleri – yarışseverler için gurur tablosu gibidir. Bu şampiyon atlar, her biri kendi döneminde yılın en iyi atı unvanını taşımış ve Türk atçılığının gelişimine katkıda bulunmuştur. Aynı şekilde, Halis Karataş, Selim Kaya, Özcan Yıldırım, Sadettin Boyraz, Gökhan Kocakaya gibi ünlü jokeyler de Gazi Koşusu galibiyetleriyle anılırlar. Gazi Koşusu’nun kazanan atları ve jokeyleri, nesilden nesile anlatılan birer efsane haline gelmiştir.

Veliefendi Hipodromu’nda Bu Yıl Neler Bekleniyor?

Her yıl Gazi Koşusu günü, Veliefendi Hipodromu adeta bir festival alanına dönüşüyor. 2025 yılında da 99. Gazi Koşusu şerefine hipodromda dopdolu bir gün yarışseverleri bekliyor olacak. Sabahın erken saatlerinden itibaren kapılar açılıyor ve ziyaretçiler hipodroma akın etmeye başlıyor. Bu yıl da binlerce kişinin tribünleri hınca hınç doldurması bekleniyor. Özellikle 100. yıla bir kala gerçekleşecek olan 99. Gazi Koşusu, hem nostaljik bir hava taşıyacak hem de gelecek yılın büyük 100. koşusunun provası gibi heyecan uyandıracak. Veliefendi’de Gazi Koşusu günü yalnızca tek bir yarış izlenmiyor. Gün boyu süren programda, Gazi Koşusu öncesinde de önemli koşular, kupalar ve anma yarışları gerçekleştiriliyor. Örneğin geçmiş yıllarda Zübeyde Hanım Koşusu, İstiklâl Savaşı Koşusu, Nene Hatun Koşusu gibi anlamlı yarışlar Gazi gününün sabahında koşuluyor ve yarışseverler erken saatlerden itibaren keyifli bir yarış maratonu yaşıyor. 2025’te de benzer şekilde dolu bir program bizi bekliyor olacak. Tribünlerde ve hipodrom alanında ziyaretçiler için yiyecek-içecek stantları, çocuklar için etkinlikler ve at yarışını yakından tanımak isteyen yeni meraklılar için bilgilendirme panoları bulunuyor. Ailelerin birlikte vakit geçirebildiği, piknik havasında çim alanlara yayıldığı bir ortam söz konusu. Öte yandan 2025 At Yarışı Takvimi yazımızda da Gazi Koşusu dışında diğer koşulara ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, yarış günü Veliefendi'de moda rüzgârları da esmiyor değil – birçok yarış tutkunu şık giyimleriyle, özellikle kadınlar gösterişli şapkalarıyla Gazi Koşusu geleneğini renklendiriyor. Tabii ki Gazi Koşusu gününün en büyük heyecanı, yarış öncesi ve sonrası yapılan törenler. Yarış öncesinde atların padokta halka tanıtımı, jokeylerin ve atların son hazırlıkları görülmeye değer. Yarış sonrasında ise kazanan atın sahibine Atatürk'ün at üzerindeki gümüş heykeli takdim ediliyor (bu özel ödül 1970'ten beri Gazi birincilerine veriliyor). Kazanan at ve ekibi, onur tribününde kupa seremonisiyle ödüllerini alırken kalabalığın coşkusunu hissetmemek imkânsız. Bu yıl da Veliefendi Hipodromu'nda Gazi Koşusu gününde bol bol coşku, tezahürat, müzik ve kutlama atmosferi yarışseverleri bekliyor. Eğer Gazi Koşusu 2025'e gitmeyi düşünüyorsan, seni harika bir atmosfer bekliyor. Erken saatlerde gidip yerini alabilir, gün boyu sürecek bu heyecan festivalinin tadını çıkarabilirsin.

Gazi Koşusu Yarış Kuralları

Yarışa yeni ilgi duymaya başlayan biriysen, Gazi Koşusu’nun temel kurallarını ve formatını öğrenmek, izlerken keyfini artıracaktır. İşte Gazi Koşusu hakkında bilmen gereken yarış kurallarının özeti:

Katılım Şartı: Gazi Koşusu’na sadece 3 yaşlı safkan İngiliz tayları katılabilir

Bu, İngiliz thoroughbred denilen at ırkına mensup 3 yaşındaki atların koşusudur. Her at, hayatında yalnızca bir kez 3 yaşında olacağı için, Gazi Koşusu’nda yarışma hakkı da tek seferliktir. Yani bir at bir defa Gazi Koşusu’na girebilir. Ayrıca Gazi Koşusu’nda 22 at yarışır.

Mesafe ve Pist: Gazi Koşusu, 2400 metre mesafede çim pistte koşulur

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nun çim pistinin tam bir turu yaklaşık 2020 metre olduğundan, yarış iki turun biraz fazlasını içerir. 2400m mesafe, dayanıklılık ve süratin ideal karışımını gerektiren, orta-uzun mesafe bir koşudur.

Yarışın Sınıfı: Bu yarış, Grup 1 (En üst seviye) klasında ve derbi niteliğinde bir koşudur. Gazi Koşusu’nu kazanmak, at sahipleri ve jokeyler için en büyük hedeflerden biridir. Kazanan at, sadece yüksek ödül kazanmakla kalmaz, aynı zamanda yılın şampiyonu olarak onurlandırılır.

Katılımcı Sayısı: Gazi Koşusu’na her yıl genelde 22 safkan katılır.

Kura ve Start: Yarıştan birkaç gün önce katılacak atlar belli olur ve start numarası kura çekimi yapılır. Atların start kutusu numaraları bu kura ile belirlenir. Start anında tüm atlar aynı anda kapakların açılmasıyla koşuya başlar. İlk metrelerde iyi bir pozisyon almak jokeyler için kritik önem taşır.

Kurallar ve Denetim: Gazi Koşusu ve diğer koşular esnasında TJK’nın yarış kurallarının tamamı geçerlidir. Jokey hataları, engelleme veya faul durumları olursa, koşu sonrası Komiserler Kurulu tarafından inceleme yapılır ve gerektiğinde cezalar veya diskalifiye uygulanabilir. Ancak Gazi Koşusu gibi büyük yarışlarda tüm jokeyler mümkün olan en temiz yarışı çıkarmaya özen gösterirler.

Bu kurallar çerçevesinde, Gazi Koşusu oldukça adil ve zorlu bir rekabet ortamı sunar. Eğer yarışları yakından takip edersen, bu kuralların ve dinamiklerin her birinin yarış sonucuna nasıl etki edebileceğini gözlemleyerek at yarışının stratejik yönünü de keşfetmiş olacaksın.

Gazi Koşusu Yerinde İzlenebilir mi?

Evet, Gazi Koşusu’nu yerinde izleyebilirsin! İstanbul Veliefendi Hipodromu, Gazi Koşusu günü tüm yarışseverlere kapılarını açıyor ve bu büyük heyecana tanıklık etmek isteyen herkesi ağırlıyor. Üstelik güzel haber şu ki: Gazi Koşusu’nu yerinde izlemek ücretsiz. Yıllardır süregelen geleneklere göre, hipodrom girişleri genel izleyiciler için herhangi bir ücret talep etmiyor. Yani Gazi Koşusu günü gelip Veliefendi’ye giriş yaptığında, tribünlerde veya padok alanı çevresinde yarışları ve atları ücretsiz olarak takip edebilirsin. Aynı zamanda 99. Gazi Koşusu gibi Bahis Yap ekranından bu büyük koşuya müşterek bahis oynayabilirsiniz.

Bu durum, at yarışını daha da geniş kitlelere sevdirmek ve herkesin bu coşkuya ortak olabilmesini sağlamak amacıyla böyle sürdürülüyor. Tabii ki, ücretsiz giriş demek, kalabalık da büyük olacak demek. Gazi Koşusu günü hipodrom oldukça yoğun olduğu için, iyi bir yer kapmak istiyorsan sabah saatlerinde gitmen en iyisi. Tribünlerde oturacak yer bulmak zorlaşabiliyor; erken gidenler en güzel manzaralı noktaları kapıyor. Ancak geç gitsen bile endişe etme, İstanbul Veliefendi Hipodromu geniş alanlara sahip olduğu için ayakta da olsa yarışları izleyebileceğin birçok nokta mevcut. Yerinde izlemek dışında, Gazi Koşusu’nu takip etmenin başka yolları da var. Eğer İstanbul’da değilsen veya hipodroma gidemiyorsan, TJK TV ve farklı spor kanallarından canlı yayınlanacak olan Gazi Koşusu’nu televizyondan veya internet üzerinden izleyebilirsin. Ayrıca TJK’nın online platformları üzerinden de yarışın canlı yayınına erişmek mümkün. Yani evden, kafeden veya nerede olursan ol, bu heyecana ortak olabilirsin. Yarışı hipodromda izlemenin keyfi ise bir başka. Çünkü binlerce kişiyle aynı anda nefesini tutup son düzlükte ayağa fırlamanın, hep bir ağızdan tezahürat yapmanın atmosferi tarifsizdir. Eğer fırsatın varsa ve at yarışı ilgini çekiyorsa, Gazi Koşusu 2025’i yerinde izlemek hayat boyu unutamayacağın bir deneyim olacak diyebilirim. Şapkanı tak, rehberini al, belki ufak bir piknik sepeti hazırlayıp Veliefendi’nin yolunu tut – bu tarihi ana sen de tanıklık et!

Gazi Koşusu Bilet Nasıl Alınır?

Gazi Koşusu’nu yerinde izlemek isteyen pek çok kişinin aklına “Acaba bilet almam gerekiyor mu?” sorusu gelebilir. Ancak Gazi Koşusu için genel izleyici girişi biletli değildir, yani herhangi bir bilet satın alman gerekmez. Veliefendi Hipodromu, Gazi Koşusu gününde ücretsiz ve herkese açık olduğu için, yapman gereken tek şey belirtilen gün ve saatte hipodroma gitmek ve giriş yapmaktır. Kapıda ya da online platformlarda genel seyirci için bilet satışı yapılmamaktadır

Dolayısıyla “Gazi Koşusu bileti nereden alırım” diye düşünüyorsan, rahatla elini kolunu sallayarak gidip tribünde veya padok alanının çevresinde yerini alabilirsin. Peki hiç mi bilet konusu yok? Aslında sadece VIP veya özel davetiye kısımları için durum farklı olabiliyor. Türkiye Jokey Kulübü, protokol ve özel konuklar için bazı localar, restoranlar veya özel alanlar ayırabiliyor. Örneğin geçmiş yıllarda TJK, sosyal medya yarışmaları düzenleyerek kazananlara Gazi Koşusu günü için çift kişilik loca davetiyesi hediye etmişti

Bu tür davetiyeler genel satışa açık değil, genellikle yarışmanın kazananlarına veya kulübün özel misafirlerine veriliyor. Onun dışında, tribünlerdeki genel koltuklar ve ayakta izleme alanları halkın kullanımına açık. Eğer Gazi Koşusu bilet konusunu merak ediyorsan, özetle söyleyebiliriz ki standart bir bilet alma süreci bulunmuyor. Yapman gereken, 29 Haziran 2025 sabahı (ya da öğlene doğru) Veliefendi Hipodromu’na gidip, güvenlik kontrolünden geçip içeri girmek. Hiçbir ücret ödemeden bir asırlık geleneğin parçası olacaksın. Yanına sadece kimliğini ve belki HES kodu gibi (eğer pandemi uygulamaları olsaydı) standart giriş gerekliliklerini alman yeterli – gerisi ücretsiz bir şekilde hallediliyor. Tabii hipodroma girerken ve içeride bazı kurallara uyman gerektiğini de unutma: 16 yaş altı ziyaretçilerin yanlarında ebeveyn veya yetişkin refakati olması gerekebilir; ayrıca dışarıdan alkollü içecek getirmek gibi yasaklara dikkat edilmeli. Standart spor müsabakası güvenlik kuralları burada da geçerli. Ama bunlar küçük detaylar. Sonuç olarak, Gazi Koşusu’nu yerinde izlemek için bilet derdiyle uğraşmana gerek yok. En büyük “ücret” sabrın ve erken gitmek için harcayacağın çaba olacak! Çünkü geç kalırsan kalabalıkta iyi bir açı bulman zorlaşabilir. Öyleyse planını yap: 29 Haziran günü dostlarınla birlikte erkenden Veliefendi’ye gidip yerini al, çayını-kahveni yudumlayarak koşuları takip et. Yılın bu en görkemli yarışını canlı izlemenin heyecanı, emin ol her şeye değer.

