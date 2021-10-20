  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 11 kişinin öldüğü pazar yeri saldırısının kamera görüntüleri ortaya çıktı

11 kişinin öldüğü pazar yeri saldırısının kamera görüntüleri ortaya çıktı

Suriye’nin İdlib kentinde pazar yerine Esad rejimi tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükselirken, düzenlenen saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Suriye’de bu sabah Esad rejimi tarafından, İdlib kentine bağlı Eriha kasabasında kurulan halk pazarına düzenlediği topçu saldırısında bilanço artıyor. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4’ü çocuk, 1’i kadın olmak üzere 11’e yükseldi. Saldırıda 30 kişinin de yaralandığı ve durumlarının kritik olduğu belirtildi.

Ayrıca Esad rejimi tarafından sivillerin hedef alındığı saldırı anına ait yeni görüntüler yayınlandı. Saldırının gerçekleştiği bölgede bulunan bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, marketin yakınlarına bir füzenin düştüğü ve meydana gelen patlamanın şiddetiyle marketteki ürünlerin devrildiği ve dumanların ise bölgeyi kaplamadığı kaydedildi.

Görüntülerde markete giren gencin ölümden sadece saniyelerle kurtulduğu görülüyor. 

 

Etiketler idlib saldırı suriye esad saldırısaldırı anı beşar esad
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünyada bir ilk! İlk kez hayvandan insana organ nakli
Ünlü isim derin dekoltesinin azizliğine uğradı
Gözümüz aydın! Akaryakıta bir zam daha geldi!
Ünlü astrologtan canlı yayında 2022 kehaneti
43'lük Mine Tugay'ın dekolteli cesur paylaşımı dikkatleri üzerine çekti
Sevgilisini cipiyle ezerek öldürmüştü! Görüntüler ortaya çıktı
Türkiye bunu da gördü! Euro'yu TL'ye çevirip ''Avrupa'da hayat pahalı'' dediler
MetroPOLL'den son anketinde CHP, AK Parti'yi yakaladı
Son seçim anketi canlı yayında açıklandı: Cumhur İttifakı'na çifte şok!
Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim ve yeni tedbirler açıklaması