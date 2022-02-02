15 yaşındaki öğrencisiyle 3 yıldır ilişkiye giren sapık öğretmen tutuklandı

15 yaşındaki öğrencisine çıplak fotoğraflar göndererek cinsel ilişkiye giren 34 yaşındaki öğretmen tutuklandı.

ABD'de geçtiğimiz aylarda patlayan 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişki skandalında yeni detaylar oraya çıktı. 34 yaşındaki öğretmen soruşturmayı beklerken işinden ücretsiz olarak uzaklaştırıldı ve kız futbol takımına da koçluk yapmaya başladı.

İstismar ettiği öğrencisi şu anda 17 yaşında olan kız, müfettişlere, Hayley Morgan Hallmark'ın kendisine arkadaşça yaklaştığı ve düzenli olarak mesajlaşmaya başladığı sırada, sekizinci sınıfta olduğunu söyledi.



Bir yıl içinde, öğrenci ve öğretme samimi fotoğraflar çekildi ve arkadaşça sarılma cinselliğe doğru gitti.

Kısa bir süre sonra, öğrenci ve öğretmen okulda futbol antrenmanından sınıflarda sonra da her iki evde de cinsel ilişkiye girdi.

Öğrencinin telefonundan elde edilen kanıtlar, geçen yıl Ağustos ayında sona ermiş arkadaşlığın 1 yıl içinde cinsel ilişkiye dönüştüğünü kanıtladı.

Müfettiş Marcus Chambers yaptığı yazılı açıklamada, “Okaloosa İlçe öğretmenleri en yüksek profesyonellik, etik ve ahlak standardını temsil ediyor” dedi.

34 yaşındaki öğretmen "öğrenciye ahlaksız ve şehvetli davranışta bulunmak" suçlamasıyla tutuklandı.