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6,8 büyüklüğündeki deprem yıkıma neden oldu: Ölü ve yaralılar var

6,8 büyüklüğündeki deprem yıkıma neden oldu: Ölü ve yaralılar var
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Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre en az 9 kişi hayatını kaybetti.

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’ndeki Shigatse kentinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çin Deprem Ağları Merkezi'nden edinilen bilgilere göre sarsıntı yerel saat ile 09.05’te 10 kilometre derinlikte kaydedildi. Çin basını depremin Shigatse kentine bağlı Dingri bölgesi ve çevresinde şiddetli şekilde hissedildiğini ve birçok binanın yıkıldığını duyururken, ilk belirlemelere göre en az 9 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, sarsıntının Nepal ve Hindistan'da da hissedildiği bildirildi.

İHA

Etiketler çin tibet özerk bölgesi deprem
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