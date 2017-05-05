ABD askerlerine saldırı !

Somali'de terör örgütünü hedefleyen operasyona katılan askerlere ateş açıldı. Afrika Komutanlığı bir askerin öldüğü saldırıda hafif silah kullanıldığını duyurdu.

Doğu Afrika ülkesi Somali'de terör örgütü Eş Şebab militanları ABD askerlerine saldırdı. Başkent Mogadişu'nun 60 kilometre batısındaki Barii'de gerçekleşen terör operasyonuna katılan askerlere hafif silahla ateş açıldı.

ABD'nin Afrika Komutanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, saldırıda bir asker öldü, iki asker de yaralandı. Askerler, Somali ordusuna destek için bölgedeydi.

Eş Şebab terör örgütü, Somali'de sık sık bombalı saldırılar düzenliyor. Son aylarda gerçekleşen saldırılarda onlarca kişi yaşamını yitirdi.

Terör kıskacındaki ülke

Askeri bir darbe ile 1969 yılında iktidarı ele geçiren Devlet Başkanı Mohamed Siad Barre'nin 1991 yılında devrilmesinden sonra çalkantılı bir süreç yaşayan Somali'de, aşırı dinci terör örgütü Eş-Şebab 2006 yılında kuruldu. Arapça'da gençlik anlamına geliyor.

Terör kıskacındaki ülkede Eş Şebab geçen yıl çok sayıda saldırı düzenledi, patlamalarda yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Somali'nin güneyindeki bazı köy ve beldelerin kontrolünü elinde tutan El Kaide ile bağlantılı örgüt, hakim olduğu alanlarda terör estiriyor. Örgüt, ülkedeki şiddet eylemleri, rehin alma ve suikastlardan sorumlu tutuluyor.