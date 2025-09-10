  1. Anasayfa
ABD Kongresi'nde yayınlanan UFO görüntüleri olay oldu

ABD Kongresi'nde dün düzenlenen oturumda, Yemen açıklarında bir füzenin UFO'ya çarptığı anlara ait görüntüler izletildi.

ABD Kongresi’nde dün ilk kez "Tanımlanamayan Anormal Fenomenler" (UAP) konulu oturum düzenlendi. Temsilciler Meclisi Hükümet Denetim Alt Komitesi’nde düzenlenen oturuma başkanlık yapan Anna Paulina Luna, oturumun amacının ABD hükümetinin halkına karşı "şeffaf olması" olduğunu belirtti. Oturum sırasında Cumhuriyetçi Temsilci Eric Burlison tarafından daha önce hiç görülmemiş bir video gösterildi. Burlison’un MQ-9 Reaper insansız hava aracı tarafından çekildiğini belirttiği videoda, 30 Ekim 2024 tarihinde Yemen açıklarında ABD ordusuna ait bir Hellfire füzesinin, UFO olarak tanımlanan cisme çarptığı anlar yer aldı. Burlison konuşmasında, "Size açıklamayacağım, ne olduğunu kendiniz göreceksiniz. Bu, görüntünün uzaklaştırılmış hali, hala hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Yoluna devam ediyor, sanki enkazı da beraberinde götürüyor gibi görünüyor" dedi.

Pentagon açıklama yapmadı

Videodaki nesnenin ne olduğuna dair bir spekülasyonda bulunmayacağını söyleyen Burlison, "Bu tür bilgilere neden sürekli olarak erişimimiz engelleniyor" şeklinde konuştu.

UAP gazetecisi George Knapp görüntülere ilişkin yaptığı konuşmada, "Halkın bunları görmesi gerek, neden göremediğimizi ben de bilmiyorum. O UFO’ya çarpan Hellfire füzesi. Ama sadece çarpıyor ve sekip geri dönüyor. UFO ise yoluna devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ABD’li haber kanalı ABC News’in haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) bir yetkili açıklamasında, "Bu konuda size sunabileceğimiz hiçbir şey yok" diye konuştu.

