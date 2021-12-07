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ABD listeyi güncelledi! Türkiye riskli ülkeler arasında!

ABD listeyi güncelledi! Türkiye riskli ülkeler arasında!

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Covid-19 seyahat riski taşıyan ülkelerin listesini açıkladı. Listede Türkiye'ye de yer verildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Covid-19 seyahat riski olan destinasyonlar listesini yayınladı. Liste, en riskliden en düşük riskliye göre seviye verilerek belirlendi. Avrupa’dan da ülkelerin yer aldığı listede, Türkiye de dördüncü listede ‘riskli ülkeler’ kategorisinde yer aldı.

 İşte CDC’nin hazırladığı liste;

Çok riskli ülkeler (5’inci seviye):

- Andora

- Kıbrıs

- Fransa

- Ürdün

 - Lihtenştayn

- Portekiz

- Tanzanya

Riskli ülkeler (4’üncü seviye):

- Barbados

- Cayman Adaları

- Malezya

- Singapur

- Türkiye

Orta riskli ülkeler (3’üncü seviye):

- Kolombiya

 - Küba

- Grenada

- Saint Kitts ve Nevis

Düşük riskli (2’inci seviye):

- Bahreyn

- Yeşil Burun Adaları

- Fiji

- Mali

- São Tomé ve Principe

Risk bilinmiyor (1’inci seviye):

 - Cezayir

- Kamboçya

- Monako

- Makao

Etiketler abd amerika Türkiye riskli ülkeler seyahat yasak
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