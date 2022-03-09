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ABD, Patriotları Polonya'ya gönderiyor

ABD, Patriotları Polonya'ya gönderiyor

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal operasyonuna karşı harekete geçen ABD, Polonya'ya 2 adet Patriot hava savunma sistemi füze bataryası göndereceğini duyurdu.

Rusya-Ukrayna savaşında 14'üncü güne girilirken, ABD'den, müttefiklerine yönelik herhangi bir tehdide karşı Polonya'ya Patriot füzeleri gönderme kararı geldi.

ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) Sözcüsü Yüzbaşı Adam Miller yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında ABD ve NATO müttefiklerine yönelik herhangi bir tehdide karşı koymak adına Polonya'ya 2 adet Patriot hava savunma sistemi füze bataryası göndereceğini ifade etti.

'ATTIĞIMIZ HER ADIM MÜTTEFİKLERİMİZE GÜVEN VERMEK İÇİN'

Sözcü Miller yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanı Lloyd Austin'in talimatıyla ve Polonyalı müttefiklerimizin daveti üzerine, ABD EUCOM Komutanı General Tod Daniel Wolters, ABD Ordusu Avrupa ve Afrika'yı (USAREUR-AF) Polonya'ya 2 Patriot bataryasını yeniden yerleştirmeye yönlendirdi" ifadelerini kaydetti.

Açıklamasında, NATO'nun bir üyesine yapılan saldırının tüm üyelere yapılmış olduğu ilkesine atıfta bulunan Miller, "Bu, 5. maddeye olan bağlılığımızı destekleyen ihtiyatlı bir kuvvet koruma önlemidir ve hiçbir şekilde herhangi bir saldırı operasyonunu desteklemeyecektir. Attığımız her adım saldırganlığı caydırmak ve müttefiklerimize güven vermek içindir" dedi.

 

Etiketler patriot patriot hava savunma sistemi abd polonya rusya
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