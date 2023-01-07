ABD'de seçim krizi sona erdi: 15. turda seçildi!

ABD'de Temsilciler Meclisi başkanlık seçimi 15. turda sonuçlandı. Cumhuriyetçilerin lideri Kevin McCarthy, Temsilciler Meclisi başkanı seçildi.

ABD'de 8 Kasım 2022'deki ara seçimlerin ardından Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde başkan seçimleri 15. turun sonunda sonuçlandı.

Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy, Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanı oldu.

MECLİSTE GERGİN ANLAR

14. turda McCarthy 216 oy alırken, kendisine destek vermemekte ısrarcı olan 4 milletvekili, oylarını Jim Jordan ile Andy Biggs'ten yana kullandı. 2 milletvekili ise "mevcut" oyu kullanarak hiçbir milletvekiline oy vermedi. Böylece seçim barajı 217'ye düştü. Seçimlerin resmi sonuçları açıklanmadan McCarthy, muhalif vekilleri ikna etmek için yanlarına gitti ancak başarılı olamadı.

Yalnızca 1 oy almak isteyen McCarthy ve destekçileri ile muhalifler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. 212 Demokrat üyenin tamamı ise parti liderleri Hakeem Jeffries için oy kullanmaya devam etti.

15. turun pazartesi gününe ertelenmesi için yapılan oylamada Cumhuriyetçiler ilk olarak ertelenmesi yönünde oy vermişti ancak son anda vazgeçerek bu gece yapılmasına karar verdi. 15. turun ertelenmesi için yapılan oylama 155'e karşın 279 ile reddedildi.

BAŞKAN NASIL SEÇİLİYOR?

435 üyeli Temsilciler Meclisinde halihazırda Cumhuriyetçiler 222, Demokratlar 213 koltuğa sahip. Ancak Demokratlardan 1 sandalye, Virginia'dan seçilen Demokrat siyasetçi Donald McEachin'in 28 Kasım 2022'de vefat etmesi üzerine boş kalmıştı. McCarthy'nin başkan seçilebilmesi için Meclis üyelerinin yarısı olan 218 üyenin oyunu alması gerekiyordu. Ancak bu baraj her bir milletvekilinin bir üyeyi oylaması halinde geçerli. Yapılan son oylamada iki milletvekili herhangi bir adaya oy vermediği için baraj 217'ye düştü.

ABD TARİHİNDE SON 100 YILDA BİR İLK

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ülke tarihinde son 100 yılda benzeri görülmemiş bir şekilde 15 kez oylamaya gitti.

Muhafazakar Cumhuriyetçilerin McCarthy'e muhalifleri nedeniyle başkan seçimi için hiçbir oylamada yeterli çoğunluğa ulaşılamadı.

CUMHURİYETÇİLERİN LİDERİ MC CARTHY KİMDİR?

1965 doğumlu Kevin McCarthy, ilk kez 2006'da Cumhuriyetçi Parti'den Kongre üyesi seçilmişti. Aslen iş insanı olan Kaliforniyalı siyasetçi, 2018'den bu yana Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçilerin azınlık lideri olarak görev yapıyordu.

Trump'ın sıkı destekçilerinden McCarthy, 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına itirazında Trump'ın yanında yer almıştı. Daha sonra seçimlerin meşru olduğunu kabul eden Cumhuriyetçi siyasetçi, 6 Ocak 2021'de Kongre binasına gerçekleştirilen saldırıyı da kınamıştı.