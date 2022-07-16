ABD'den S-400 satın alan Hindistan'a yaptırım muafiyeti

ABD Temsilciler Meclisi, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısına Hindistan'a Rusya'dan aldığı S-400'lerden dolayı yaptırım muafiyeti getiren bir madde ekledi.

Temsilciler Meclisinde dün onaylanan NDAA'nın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Yaklaşık 650 eklemenin yapıldığı NDAA'ya Hindistan'ın Rusya'dan S-400 aldığı için uygulanması planlanan CAATSA yaptırımlarından muaf tutulmasına ilişkin bir madde eklendi.

HİNDİSTAN'A YAPTIRIM MUAFİYETİ

Hindistan kökenli Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna'nın sunduğu tasarı eki, dün yapılan oylamada kabul edildi. Ekte, S-400 satın alımından dolayı Hindistan'a yaptırım muafiyeti verilmesinin ABD-Hindistan savunma bağlarını güçlendireceği belirtildi.

ABDE'NİN ÇİFTE STANDARDI

Hindistan, 2019'da 5 adet S-400 savunma hava sistemi için Rusya ile 5,5 milyar dolar değerinde anlaşma imzalamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'dan S-400 alması nedeniyle Hindistan'a CAATSA yaptırımlarından muaf olmadığı uyarısında bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi tarafından S-400'lerin sevkiyatının ardından yapılan açıklamada, Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) kapsamındaki yaptırımlar çerçevesinde Hindistan'a henüz herhangi bir muafiyet kararı vermedikleri kaydedilmişti.

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULARKEN HİNDİSTAN'A GÖZ YUMDULAR

Amerikalı yetkililer, her ne kadar CAATSA'nın istisnaları veya ülkelere yönelik muafiyetlerinin olmadığını öne sürse de Hindistan'ın da muafiyet elde etmesi muhtemel görünüyor.

Buna karşın, CAATSA kapsamında NATO üyesi Türkiye'ye S-400 konusunda yaptırım uygulayan ABD'nin, Moskova'nın Hindistan'a S-400 sevkiyatına devam etmesine göz yumması çifte standart olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞINI KISITLAYICI YASA TASARISI

ABD Temsilciler Meclisi, dün de Türkiye'ye yönelik skandal bir karara imza attı. Yunan lobisine yakınlığı ile bilinen Demokrat Chris Pappas ve Cumhuriyetçi Frank Pallone tarafından sunulan ve Türkiye'ye yeni F-16 savaş uçakları ile F-16 modernizasyon kitlerinin satışını kısıtlayan yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 244'e karşı 179 oyla kabul edildi.

YUNAN HAVA SAHASININ İHLAL EDİLEMEYECEĞİ ŞARTI GETİRİLDİ

Yasa tasarısı ile Türkiye'ye yönelik F-16 satışlarına, ABD Başkanının söz konusu satışların ulusal çıkarlara uygun olduğunu onaylaması ve Yunan hava sahasının ihlal edilmeyeceğini dair garanti verilmesi şartı getiriliyor.

AA