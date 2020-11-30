SON DAKİKA
ERDOĞAN AÇIKLADI: İŞTE MADDE MADDE YENİ KORONAVİRÜS YASAKLARI
SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYILARI AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 30 Kasım 2020 19:08

ABD'nin yeni Hazine Bakanı adayı belli oldu

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın Hazine Bakanı adayı olduğunu bildirdi.

ABD'nin yeni Hazine Bakanı adayı belli oldu
A+ A-

Biden yaptığı açıklamada, geçen haftalarda ABD medyasında yer alan haberleri doğrulayarak, Hazine Bakanlığına Yellen'ı seçtiğini belirtti.

Janet Yellen, bu göreve seçilmesinin ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.

 
Biden’ın Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi (OMB) Direktörlüğüne Neera Tanden’ı ve ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanlığı'na Cecilia Rouse’ı seçtiğini de duyurdu.

Biden, uzun yıllar danışmanlığını yapan Jared Bernstein ve Heather Boushey’i de Ekonomi Danışmaları Konseyi üyeleri olarak atayacağını kaydetti.

 
Biden açıklamasında, “Salgını kontrol altına almak için çalışmaya başladığımızda, bu ekonomik kriz sırasında Amerikan halkına acil ekonomik rahatlık sağlayacak ve ekonomimizi her zamankinden daha iyi yapmamızda yardımcı olacak ekip budur." ifadesini kullandı.

Biden söz konusu ekonomi ekibinin “saygın” ve kamu görevlerinde “test” edildiğini de belirtti.

abd , hazine bakanı , abd yeni bakan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM