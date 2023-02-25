  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Biden yeniden aday oluyor

Biden yeniden aday oluyor

Biden yeniden aday oluyor
Güncelleme:

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, 2024 başkanlık seçimlerine Biden'ın aday olacağının sinyalini vererek "İnanmanız için bunu kaç kere söylemesi gerekiyor?" dedi.

Afrika turu kapsamında Kenya'da bulunan Jill Biden, Associated Press'e (AP) verdiği özel röportajda, Başkan Joe Biden'ın 2024 başkanlık seçimlerine aday olacağının sinyalini verdi.

Jill Biden, Başkan Biden'ın aday olup olmayacağına ilişkin soruya gülerek "(Joe Biden'ın) Bu söylediklerine inanmıyor musunuz? Yani, inanmanız için bunu kaç kere söylemesi gerekiyor?" yanıtını verdi.

"İşini henüz bitirmediğini söylüyor. Başladığı işi henüz bitirmedi. Önemli olan da bu" diyen Jill Biden, başkanlık sürecindeki icraatlarından bahsederek eşinin çok şey başardığını söyledi.

Vücudundaki kanser riski taşıyan lezyonlar nedeniyle geçen ay ameliyat olan Jill Biden, lezyonların alındığını ve sağlıklı olduğunu da belirtti.

Etiketler abd amerika joe biden biden
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hatay'da korkutan deprem!
Naci Görür harita üzerinden 3 noktayı işaret etti
İstanbul'u terk eden Ceylan Ertem'den çağrı
Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: 7,2 ve 7,4 büyüklüğünde deprem bekliyoruz
İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var
Dört başucu ilacı toplatılabilir: ''Beyin rahatsızlıklarıyla ilişkili olabilirler''
Asrın felaketinde can kaybı 44 bini geçti
Bella Hadid'ten Türkiye sürprizi! Elinde kolilerle geldi
Tam 37 metre çapında ve 12 metre derinliğinde dev obruk oluştu
Hande Fırat'ın canlı yayındaki YSK gafı olay oldu