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Biden'dan Türkiye'ye İstanbul Sözleşmesi tepkisi

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine tepki gösterdi. Biden çekilme kararını, ''Derin bir hayal kırıklığı ve cesaret kırıcı bir geri adım'' olarak niteledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hakkında açıklama yaptı.

Biden, çekilme kararını ''Derin bir hayal kırıklığı ve cesaret kırıcı bir geri adım'' olarak niteledi.

''CESARET KIRICI GERİ ADIM''

ABD Başkanı, Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesinin 'küresel çapta kadına karşı şiddete son vermeyi amaçlayan hareket için cesaret kırıcı bir geri adım' olarak niteledi.

Etiketler abd amerika joe biden tepki istanbul sözleşmesi
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