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Bir gecede 11 İHA düşürüldü

Bir gecede 11 İHA düşürüldü
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Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus işgali altındaki Kırım'da 24 insansız hava aracından 11'ini imha ettiğini duyurdu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın Primorsko-Akhtarsk şehrinden ve Rus işgali altındaki Kırım'daki Chauda'dan fırlattığı 24 Şahed tipi insansız hava aracından 11'ini imha ettiğini bildirdi.

The Kyiv Independent'ta yer alan habere göre geniş çaplı savaşın başlangıcından bu yana Rus ordusu, Ukrayna'ya füze ve diğer silahları fırlatmak için Kırım'ı ve işgal altındaki diğer Ukrayna topraklarını kullanıyor.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, en az yedi Rus insansız hava aracının hedeflerine ulaşamadığını ve bölgede kaybolduğunu bildirdi.

Dnipro, Herson, Kirovohrad ve Harkov bölgelerinde yaklaşık 11 Rus İHA'sı bir gecede ele geçirildi. Bildirildiğine göre bunların çoğu Dnipro Bölgesi'ndeki kritik altyapıyı hedef alıyordu.

Vali Serhii Lysak , Rus ordusunun Dnipro Bölgesi'ndeki Kryvyi Rih bölgesine üç drone ile saldırarak elektrik kesintisine neden olduğunu söyledi. Vilkul'e göre saldırı nedeniyle ilk etapta 100 bin civarında tüketici elektrik kesintisi yaşadı. Enerji Bakanlığı yerel saatle sabah 10 civarında enerji tedariğiyle ilgili sorunların çözüldüğünü söyledi.

 

Etiketler iha rus ihası ukrayna ihası ukrayna
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