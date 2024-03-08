Birleşmiş Milletler (BM), "Gazze'de günde ortalama 63 kadın öldürülüyor, bunların 37'si ailesini geride bırakan anneler" açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Gazze’deki kadınlar bu acımasız savaşın sonuçlarına katlanmaya devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

İsrail’in saldırılarında en az 9 bin kadının öldürüldüğü ve çok daha fazlasının ise enkaz altında kaldığı vurgulanan paylaşımda, "Gazze'de günde ortalama 63 kadın öldürülüyor, bunların 37'si ailesini geride bırakan anneler." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İsrail'in Gazze'de Filistinli kadınlara yönelik suçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze Şeridi'nde yaklaşık 9 bin kadını öldürdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu uluslararası gün, başta Gazze Şeridi'ndekiler olmak üzere Filistinli kadınları onurlandırmanın değil, aşağılanmasının, öldürülmesinin, üzerlerine ateş açılmasının, işkence ve zorla yerinden edilmesinin gerçek bir örneğini temsil ediyor.

İşgalci İsrail ordusunun sivillere karşı soykırım savaşında Filistinli kadınları soğukkanlılıkla katlettiği bir döneme denk gelen Dünya Kadınlar Gününde, dünya da bu felaketi ve Filistinli kadınlara yönelik bu tehlikeli ihlali hiçbir şey yapmadan izliyor."

Açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 8 bin 900 kadını öldürdüğü, 23 binden fazlasını da yaraladığı kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber