Davutoğlu: ''Görevli olsaydım Beyrut’a giderdim''

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İsrail'in Lübnan saldırılarını değerlendirirken, "görevde olsaydım Beyrut'a inerdim" dedi.

KRT'de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Orta Doğu’da yaşanan gelişmeleri yorumladı. AKP’de siyaset yaptığı yıllarda Başbakan ve Dışişleri Bakanı olarak gerçekleştirdiği Suriye politikaları ile eleştirilen Davutoğlu, iddialı açıklamalarda bulundu.

Suriye'de 13 yıldır bitmeyen iç savaşın sorumlularından biri olarak anılan Davutoğlu, şu anda görevde olsa Lübnan'a gideceğini belirtirken şöyle konuştu:

“Ben olsaydım bugün uçağa biner Beyrut’a inerdim. Beyrut’a inerdim bakın bugün inerdim. Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile buradan uzakta konuşma değil otururdum, Beyrut’ta sonraki aşamayı düşünürdüm. Hakan Fidan elinden geleni yapıyor olabilir. Kişiler üzerinden söylemiyorum. Bugün ben görevde olsaydım bugün Lübnan’a inerdim.”