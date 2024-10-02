  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Davutoğlu: ''Görevli olsaydım Beyrut’a giderdim''

Davutoğlu: ''Görevli olsaydım Beyrut’a giderdim''

Davutoğlu: ''Görevli olsaydım Beyrut’a giderdim''
Güncelleme:

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İsrail'in Lübnan saldırılarını değerlendirirken, "görevde olsaydım Beyrut'a inerdim" dedi.

KRT'de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Orta Doğu’da yaşanan gelişmeleri yorumladı. AKP’de siyaset yaptığı yıllarda Başbakan ve Dışişleri Bakanı olarak gerçekleştirdiği Suriye politikaları ile eleştirilen Davutoğlu, iddialı açıklamalarda bulundu.

Suriye'de 13 yıldır bitmeyen iç savaşın sorumlularından biri olarak anılan Davutoğlu, şu anda görevde olsa Lübnan'a gideceğini belirtirken şöyle konuştu:

“Ben olsaydım bugün uçağa biner Beyrut’a inerdim. Beyrut’a inerdim bakın bugün inerdim. Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile buradan uzakta konuşma değil otururdum, Beyrut’ta sonraki aşamayı düşünürdüm. Hakan Fidan elinden geleni yapıyor olabilir. Kişiler üzerinden söylemiyorum. Bugün ben görevde olsaydım bugün Lübnan’a inerdim.”

 

Etiketler Ahmet Davutoğlu lübnan beyrut savaşisrail İran hizbullah ortadoğu gelecek partisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eylül'de Türkiye'de en fazla satılan araç markaları belli oldu Eylül'de Türkiye'de en fazla satılan araç markaları belli oldu Uzayda tarihi keşif: Karbondioksit izleri tespit edildi Uzayda tarihi keşif: Karbondioksit izleri tespit edildi Metropoll'ün ''muhalefet'' anketinden dikkat çeken sonuç Metropoll'ün ''muhalefet'' anketinden dikkat çeken sonuç İsrail'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var İsrail'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var Hakan Çalhanoğlu Şampiyonlar Ligi’nde 14 yıl sonra bir ilki başardı Hakan Çalhanoğlu Şampiyonlar Ligi’nde 14 yıl sonra bir ilki başardı Hurdacının bulup evine astığı tablo Picasso'nun milyonluk eseri çıktı Hurdacının bulup evine astığı tablo Picasso'nun milyonluk eseri çıktı AK Parti'de 4 isim görevden alındı AK Parti'de 4 isim görevden alındı IMEI kayıt ücretinden MTV'ye, pasaporttan ehliyet harçlarına... Zam, zam, zam... IMEI kayıt ücretinden MTV'ye, pasaporttan ehliyet harçlarına... Zam, zam, zam... İsmail Kartal Süper Lig'e dönüyor İsmail Kartal Süper Lig'e dönüyor Türkiye ile NATO arasında Ege gerginliği: Tatbikattan çekildik Türkiye ile NATO arasında Ege gerginliği: Tatbikattan çekildik
Bu seferki trafik magandası bir kadın oldu: Silahını çıkartıp peş peşe ateşledi Bu seferki trafik magandası bir kadın oldu: Silahını çıkartıp peş peşe ateşledi Burası Türkiye'nin gizemli noktalarından biri: Uzaylılardan bile şüphelenen var Burası Türkiye'nin gizemli noktalarından biri: Uzaylılardan bile şüphelenen var Dizi sektörünün erken final rekoru kırıldı: Bir diziye 2'nci bölümde final kararı Dizi sektörünün erken final rekoru kırıldı: Bir diziye 2'nci bölümde final kararı Depremzedeler 3,5 yıl sonra villa tipi konutlarına kavuştu Depremzedeler 3,5 yıl sonra villa tipi konutlarına kavuştu İran'ın İsrail'i vurduğu füzeleri Türkiye'den çıplak gözle de görüldü İran'ın İsrail'i vurduğu füzeleri Türkiye'den çıplak gözle de görüldü Bu listeye dikkat: Bakanlık ''sahteci markaları'' ifşa etti Bu listeye dikkat: Bakanlık ''sahteci markaları'' ifşa etti Otostopla dünyayı gezen Türk gezgine kamyoncu tacizi Otostopla dünyayı gezen Türk gezgine kamyoncu tacizi Yağışlara yaz molası: Sıcaklıklar hızla artacak Yağışlara yaz molası: Sıcaklıklar hızla artacak Wanda Nara'nın gizli ses kaydı ortaya çıktı Wanda Nara'nın gizli ses kaydı ortaya çıktı Ölüm tarihini tahmin eden saat geliştirildi Ölüm tarihini tahmin eden saat geliştirildi