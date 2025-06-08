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Donald Trump, Elon Musk ile ipleri kopardı!

Donald Trump, Elon Musk ile ipleri kopardı!
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ABD Başkanı Elon Musk, tartışma yaşadığı milyarder iş insanı Elon Musk ile ilişkisinin bittiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, milyarder iş insanı Elon Musk ile son günlerde yaşadığı tartışmaya yönelik açıklamalarda bulundu. Trump, Elon Musk'ın Demokrat adaylara finansal destek vermesi durumunda ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağının altını çizerek, “Eğer bunu yaparsa, bunun çok ciddi sonuçlarına sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak” dedi.

Trump, Elon Musk ile olan ilişkisinin bittiğini düşündüğünü belirterek, “Çok saygısızca davrandı. Başkanlık makamına saygısızlık yapamazsınız” ifadelerini kullandı.

Trump, yakın zamanda Elon Musk ile görüşme gibi bir planının da olmadığını vurguladı.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI VANCE: MUSK, BÜYÜK HATA YAPTI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, verdiği bir röportajda Donald Trump ile Elon Musk arasında yaşanan anlaşmazlığın büyütülmemesi gerektiğini söyledi. Vance, ancak Musk'ın ‘Trump'ın peşine düşerek’ büyük bir hata yaptığını ve bu konuda ‘duygusal’ davrandığını dile getirdi.

JD Vance, Elon Musk'ın sonunda geri dönmesini umduğunu vurgulayarak, “Belki şu anda bu mümkün değildir çünkü çok sert bir tavır sergiledi. Bu tür durumlar herkesin başına gelebilir. Ben de son 24 saat içinde Elon Musk'tan daha kötü bir şekilde sinirlerime hakim olamadığım bir durum yaşadım”

 

DHA

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Etiketler abd donald trump Elon Musk
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