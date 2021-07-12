Esad ateşkesi yine bozup bomba yağdırdı

Esad rejimi ve İran kontrolündeki gruplar, İdlib'de ateşkesi ihlal ederek sivillere saldırdı. Saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk da yaralandı.

Hama'nın kuzeybatısındaki Curin beldesinde konuşlu rejim güçleri, İdlib'in güneyinde M4 kara yolundaki Hımeymet ve Hama'nın batı kırsalındaki Kileydin, Zekkum ve Kastun köylerine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal etti. Saldırıda, 1 kız çocuğu hayatını kaybetti, yaralanan 2 çocuk da çevredeki hastanelere kaldırıldı.