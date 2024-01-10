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Gazze'de can kaybı artmaya devam ediyor

Gazze'de can kaybı artmaya devam ediyor
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 357'ye yükseldi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor. 

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 23 bin 357 sivilin hayatını kaybettiğini, 59 bin 410 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 147 sivilin öldüğünü, 243 sivilin ise yaralandığını belirtti.

DHA

Etiketler israil gazze filistin
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