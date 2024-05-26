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Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 984’e yükseldi

Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 984’e yükseldi
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 233 gün boyunca devam ediyor. Saldırılar sonucunda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 35 bin 984'e, yaralananların sayısı ise 80 bin 643'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanına tüm tepkilere rağmen devam ediyor. Bölgede 233 gündür aralıksız süren saldırılarda can kaybı da günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 8 farklı saldırıda 81 sivil hayatını kaybetti, 223 Filistinli ise yaralandı.

Açıklamada, 7 Ekim’den bu yana devam bombardımanın bilançosuna da yer verilirken, bölgedeki can kaybının 35 bin 984’e, yaralı sayısının da 80 bin 643’e yükseldiği aktarıldı.

Etiketler gazze can kaybı İsrail Filistin
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