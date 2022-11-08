  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Gece kulübünün tuvaletinde cinsel ilişkiye girerken yakalanınca bakın ne yaptı!

Gece kulübünün tuvaletinde cinsel ilişkiye girerken yakalanınca bakın ne yaptı!

Gece kulübünün tuvaletinde cinsel ilişkiye girerken yakalanınca bakın ne yaptı!
Güncelleme:

Avustralya'da yaşayan Billy Dean Fallon isimli genç bir adam, gece kulübünde gerçekleştirdiği ceza aldı.

28 yaşındaki Billy Dean Fallon, bu yıl Ocak ayında Burleigh Heads'deki Nightjar gece kulübünde, engelli tuvaletinde bir kadınla cinsel bir etkileşime girdiği esnada kapısını çalan temizlikçiye saldırdı. Mahkemede sunulan kamera kayıtları, Fallon'ın üstsüz bir şekilde tuvaletten dışarı fırladığını ve yaklaşık üç dakika boyunca kapıyı çalan temizlik görevlisine bir yumruk savurduğu görülüyordu.

ONLARI İZLEDİ

Aynı tuvalet kabininden çıkan kadın arkadaşı da, elinde iki içkiyle Fallon'un tuvaletin diğer tarafındaki temizleyiciyi dövüşünü izliyordu. Görüntülerde, Fallon göğüs kafesine sağdan ve soldan yumruklar atmaya devam ederken temizlik görevlisinin, başını korumak için ellerini kaldırdığı görülüyordu.

Fallon, olay polise bildirilmeden önce diğer tanıklarla birlikte gelen bir güvenlik görevlisi tarafından kontrol altına alındı. Ancak olay esnasında temizlikçinin burnu kırılmıştı.

TAZMİNAT ÖDEYECEK

Eski bir ordu uçak tamircisi olan Fallon,dün gerçekleşen mahkemede bedensel zarara neden olduğu saldırıyı kabul etti. Savunma avukatı Angus Edwards, Fallon'un kabinde arkadaşıyla yakınlaştığını ve bu sebeple dürtüsel davranak korumak amacıyla böyle bir girişimde bulunduğunu savundu.

Ancak Yargıç Michelle Dooley, temizlikçiye yapılan saldırının, sadece işini yaptığı için gereksiz olduğunu söyledi. Davanın sonunda Fallon 12 ay hapis cezasına çarptırıldı, ancak şartlı tahliye edildi. Ayrıca temizlikçiye tazminat olarak 1500 $ ödemesi emredildi.

Etiketler gece kulübü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik
Bir Şarkısın Sen'in ''Fındık Kurdu'' Berna Karagözoğlu'nu gören tanıyamadı
Cübbeli Ahmet kıskandığı siyasetçiyi açıkladı
AK Parti ve HDP'nin yakınlaşmasının nedeni bu anket sonucunda gizli
Bahçeli: ''AK Parti'nin HDP ile görüşmesi doğaldır''
Haftalık ideal cinsel ilişki sayısı açıklandı
Kurtlar Vadisi'nin ''zürriyetsiz'' Erdal'ı bambaşka biri oldu
Bilim dünyasını ikiye bölen araştırma: Cinsel organı küçülten yiyecekler açıklandı
Ali Koç'tan, Galatasaray'a teşekkür
Reytingler geldi! İşte haftanın en çok izlenen yerli dizileri