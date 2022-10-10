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Genç kadının cinsel organından çıkanlar şaşkına çevirdi

Genç kadının cinsel organından çıkanlar şaşkına çevirdi

İngiltere'de 30 yaşındaki bir kadının cinsel organına 17 paket uyuşturucu sakladığı ortaya çıktı.

İngiltere'de yaşayan Brooke Morgan adlı kadın, 28 yaşındaki Ryan Leonard'la ilişki yaşadığı sırada hem şiddete hem de zorbalığa maruz kaldı. Acımasız şahıs son olarak genç kızdan, uyuşturucularını cinsel organında saklamasını istedi.

MECBUR KABUL ETTİ
Genç kız da kendisini tehdit eden erkek arkadaşının teklifini kabul etmek zorunda kaldı. İddiaya göre genç kızın cinsel organına tam 17 paket uyuşturucu konuldu. Ancak çiftin oyununu denetim yapan polisler bozdu.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR
Brooke Morgan ve erkek arkadaşı suçlarının ortaya çıkmasının ardından ilk kez hakim karşısına çıktı. Kadının cinsel organında taşıdığı uyuşturucu miktarının açıklanmasının ardından salonda hakim dahil herkes şaşkına döndü.

HAPİS CEZASI ALDILAR
Davayı karara bağlayan hakim, genç kadına 24 ay hapis cezası verirken, erkek arkadaşına da kara para aklama gibi diğer suçlarını hesaba katarak 54 ay hapis cezası verdi.

Etiketler ingiltere cinsel organ
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