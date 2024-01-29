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Gürcistan Başbakanı Garibaşvili istifa etti!

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili istifa etti!
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Gürcistan'da Başbakan Garibaşvili, bir basın açıklaması yaparak istifa ettiğini duyurdu.

Canlı yayında ulusa seslenen Garibaşvili, yaklaşık 3 yıl önce ikinci kez başbakan olarak göreve başladığını hatırlatarak, bu dönemde etkili çalışmalara imza attıklarını ifade etti.

PARTİ İÇİ ROTASYON

İktidar partisi "Gürcü Hayali" ve hükümetin demokratik ilkelere saygı gösterdiğini, bu nedenle partide iç rotasyon olduğunu dile getiren Garibaşvili, istifa ederek diğer insanlara yeni imkanların verilmesi gerektiğini vurguladı.

İki ayrı dönemde toplam 5 yıl boyunca başbakan olarak çalıştığına dikkati çeken Garibaşvili, "Ülkemize iyi niyetle hizmet ettim. Ülkemizin ve halkımızın çıkarlarını tavizsiz savundum. Bu dönemde ekiple birlikte elde ettiğimiz sonuçlardan gurur duyuyorum." dedi.

 Garibaşvili, Gürcü Hayali Partisinin siyasi konseyinden, kendisine genel başkanlık görevinin teklif edildiğini belirterek, bu konunun 1 Şubat'ta düzenlenecek parti kongresinde ele alınacağını duyurdu.

Bu yıl sonbaharda ülkede parlamento seçimlerin yapılacağını hatırlatan Garibaşvili, partinin söz konusu seçimlere hazırlanması gerektiğini vurguladı.

İLK İSTİFASI DEĞİL

Daha önce 2013'te başbakanlık görevine başlayan Garibaşvili, 23 Aralık 2015'te görevinden istifa etmişti.

Garibaşvili 2015'te yaptığı konuşmasında, "Görevler geçicidir. Sonsuz olan sadece vatan ve Tanrı'dır." ifadesini kullanarak, uygun zamanda göreve geldiğini ve ondan ayrıldığını kaydetmişti.

İrakli Garibaşvili, dönemin Başbakanı Giorgi Gakharia'nın istifasından sonra 22 Şubat 2021'de yeninden başbakan olmuştu.

Garibaşvili, Gürcistan'da 2012'de düzenlenen genel seçimlerden sonra çeşitli dönemlerde içişleri ve savunma bakanı olarak da görev yapmıştı.

Gürcü basınında, yeni başbakan adayının, 45 yaşındaki Milletvekili Prof. Dr. İrakli Kobakhidze'nin olacağı iddia ediliyor.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisinin Başkanı Kobakhidze, 2016-2019 döneminde Gürcistan Parlamentosu başkanlığı görevini üstenmişti.

Gürcistan Anayasası'na göre, iktidar partisinin, 1 hafta içinde Cumhurbaşkanı'na yeni başbakan adayını sunması gerekiyor.

Etiketler Gürcistan başbakan istifa
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