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Havalimanında kabus: Çarpışan 2 yolcu uçağı alev topuna döndü

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Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir yolcu uçağı pistteki sahil güvenlik uçağı ile çarpıştı. Patlama anı da kayıt altına alındı.

Yeni yıla deprem kabusuyla başlayan Japonya'da yeni yılın 2'nci gününde de havalimanında korkunç bir kaza yaşandı.

Yaklaşık 300'den fazla yolcusu ile Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan Japonya Havayolları'na ait JAL 516 numaralı yolcu uçağı pistteki sahil güvenlik uçağı ile çarpıştı.

Çarpışma sonrası yolcu uçağı alevler içinde kaldı. 

Uçağın içerisinde 300'den fazla yolcu bulunduğu ama bu yolcuların hepsinin tahliye edildiği aktarıldı.

Ayrıca havalimanındaki tüm pistler de kapatıldı. 

 

Etiketler japonya tokyo yolcu uçağı pist havalimanı
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