İdlib'deki hain saldırı dünya basınında: ''Rus uçakları Türk askerini vurdu''

İdlib’de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısı sonucu 33 Türk askeri şehit oldu. Kahreden haberi BBC başta olmak üzere birçok yayın kuruluşu “son dakika”, “flaş haber” şeklinde duyurdu.

Bild, “Suriye’de ortam geriliyor ve durum giderek ciddileşiyor” sözleriyle İdlib’de yaşanan gelişmeleri sayfasına taşıdı.

Der Spiegel ve Die Welt, saldırıda şehit sayısının artabileceğini vurgularken, Merkür’de de Putin’in Suriye zirvesini reddettiği ve kararın ardından Türk askerinin vurulduğu bilgisi hatırlatıldı.

Yaşanan gelişmeler, Der Tagesspiegel ve Stern’de dahil tüm Alman medyasında geniş yer buldu.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, İdlib’de yaşanan gelişmeyi “Suriye Savaşı: İdlib’deki hava saldırısında 22 Türk askeri öldü” manşetiyle duyurdu.

Agence France-Presse (AFP) ise haberi “Suriye: 22 Türk askeri öldü, büyük gerginlik tırmanıyor” manşetiyle duyurdu. Haberde ise, “Perşembe günü Suriye’nin kuzeybatısında ciddi bir insani krizle boğuşan ve gerginliğin arttığı İdlib eyaletinde 22 Türk askeri öldü” denildi.

TÜRK YETKİLİ NEW YORK TIMES’A KONUŞTU

İdlib’deki hain saldırıda çok sayıda askerimizin şehit olamasının ardından Amerikan The New York Times bir Türk yetkilinin açıklamalarına yer verdi. Saldırının Suriye’deki savaşın gidişatını değiştireceğini belirten gazete, saldırıda kullanılan Rus savaş jetlerine dikkat çekti.

Habere göre Türk yetkili, Türk askerlerine bölgede haftalardır yapılan hava saldırılarının Suriye rejimi tarafından kullanılan Rus savaş jetleriyle yapıldığını söyledi. Haberde gazete, Rus tarafının olayla ilgili yorumda bulunmadığı da belirtti.