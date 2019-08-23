İmran Han'dan dünyaya ''harekete geçin'' çağrısı

Pakistan Başbakanı İmran Han, "Hindistan işgali" altındaki Keşmir'de yaklaşmakta olan soykırımın önlenmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

"Uluslararası Din ve İnanç Temelinde Şiddet Eylemleri Kurbanlarını Anma Günü" dolayısıyla Twitter'dan açıklama yapan Han, "Keşmir" halkının Hindistan hükümetince "tüm temel hak ve özgürlüklerinden yoksun" bırakıldığını vurguladı.

Han, milyonlarca Keşmirlinin "acımasız Hindistan işgali, tacizi ve şiddeti" altında bulunduğuna işaret ederek, "Hindistan işgal kuvvetlerinin", bölge halkının Kurban Bayramı dahil olmak üzere dini uygulamalarını engellediğinin altını çizdi.

Uluslararası toplumun, din veya inanç temelli şiddet mağdurlarıyla dayanışma gösterdiğine dikkati çeken Han, "Dünya Hindistan işgali altındaki Keşmir'de yaklaşmakta olan soykırımın önlenmesi için harekete geçmeli." ifadelerini kullandı.

HİNDİSTAN, CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜ KALDIRDI

Hindistan, Anayasa'nın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Hindistan'ın 1947'de İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı günden bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı bir konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı, verdiği kararla ortadan kaldırarak, Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı konumuna son vermişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarda Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.