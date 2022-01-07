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İngiltere'de salgın kontrolden çıktı! Ordu devreye girdi

İngiltere'de salgın kontrolden çıktı! Ordu devreye girdi

Koronavirüs salgınının kontrolden çıktığı İngiltere'de personel sıkıntısı nedeniyle hastaneleri desteklemek için 200 ordu personelinin hazır bulunduğu duyuruldu.

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu personelin bu hafta hastanelere gönderilmeye başlandığı ve 3 hafta boyunca görevde kalmasının beklendiği belirtildi. Bir sağlık görevlisi ve dört genel görevliden oluşan 5 kişilik 40 ekibin, destek ihtiyacının en fazla olduğu alanlara yönlendirilmesini sağlamak için esnek bir şekilde dağıtılacağı belirtilen açıklamada “Askeri sağlık görevlileri NHS personeline hasta bakımı konusunda yardımcı olacak.

Genel görevli personel, stokların korunmasını sağlamak, hastaları kontrol etmek ve temel kontrolleri yürütmek gibi görevlerde destek olacaktır” ifadelerine yer verildi.

ASKER BİR KEZ DAHA DEVREDE

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace pandemi boyunca askeri personelin değerini defalarca gösterdiklerini belirterek, “Silahlı Kuvvetlerimizin kadın ve erkekleri, ülkeyi Kovid-19'dan korumak için el ele çalışırken, NHS'deki özverili meslektaşlarını desteklemek için bir kez daha adım atıyorlar” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANINDAN AÇIKLAMA

Açıklamada ayrıca İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid'in de ifadelerine yer verildi. Javid, bir kez daha Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacın en büyük olduğu bu dönemde başkentte gece gündüz çalışan NHS çalışanlarına yardım etmek için adım attıklarını belirterek, "Yapabileceğiniz en önemli şey, sevdiklerinizi ve topluluklarınızı KOVID-19'dan korumak için güçlendirici aşı olmaktır" ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE ALARM VERİYOR

İngiltere'de meclise sunulan bir raporda, sağlık sisteminin raydan çıkmak üzere olduğu ve yetersiz personel ile pandemiye karşı mücadele veren hastanelerde ameliyatları ertelenen kişi sayısının 5,8 milyona ulaştığı öğrenildi.

DHA

Etiketler ingiltere londra asker ordu
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